ارتوِ وارتقِ

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أشرقت الأيام الروحانية بنور ربها، فمن أدركها يستشعر تلك النعمة التي يفتقدها غيره من البشر.

فقد يعيش في أيام حالكة، مرارتها حطمت فيه الشعور بما يدور حوله، وقد رحل عنها من كان يعيش تفاصيلها وتجهيزاتها ويعمر الأرض بالخير والبركة، عندما تتحول حياتك فجأة إلى مسار آخر مظلم أجبر على المضي فيه دون اللذة والشعور بالأحداث، سوى مجاملات يقدمها ليساير الحياة ولو انغلق قلبه عن كل فرح، عندها ندرك أن الحياة مزيج من ألوان لا بد أن تمر على كل البشر ليقوى العزم بالتخطي والتجاوز والفرار من كل شعور مؤلم، هكذا هي الأقدار بحلوها ومرها، الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، والرضا بها من موجبات التخطي.

ففي هذه الأيام نفحات لا بد أن نستشعرها ليقوى العزم على مواجهة القادم من الأيام، فعش كل لحظة بعمقها تذُق لذة العبادة، واجعل واجباتك في الحياة قائمة مرتبة تسلسلها من الأهم للأهم، أيام معدودات لا تستهن بأي لحظة فيها، وكأنك تبذر أعمالك في أرض هيّأتها وجهزتها لتجني حصادها وثمارها في نهاية هذا الشهر.

فلتكن حديقتك الروحانية الإيمانية بروائح مسك العبادة، وعطر الإيمان النابع من رحيق قلبك، تسير في دروبها المضاءة بمصابيح قوتها بقوة الصلة بالله، هذه الأيام فواصل ومحطات من الحياة نستريح فيها من عناء الرحلة، نغتسل من أدران عالقة، ونستنير من ظلمة أفقدتنا الصواب، نشرب من نهر نتسابق عليه قبل أن ينضب لنرتوي منه بعد ظمأ وحرارة صحراء قاحلة جرداء في بعض جوانبها، انهل من كتاب ربك أبجديات وآيات وتلاوات وبراهين ودلائل وعقيدة لا تمل عنها حتى لا تتوه في مطبات الحياة، ارفع شأنك وقدرك فأنت تحدد منزلتك في درجات السلم التي ترتقي عليها في ثلاثين يوماً، لكل يوم بطاقة حكمة تسير على نهجها، وقد تخط بقية الحكم بإلهامك، ابدأ خطواتك، فالعمر يمضي بك رقماً، فامضِ به أنت أثراً خالداً.