نظرتك للحياة تشكل مستقبلك

ت + ت - الحجم الطبيعي

لكل فرد منا طريقته الخاصة في النظر للحياة، والأمور من حوله، إما إيجابية وإما سلبية، اختياراتك اليومية، ونظرتك المتفائلة تؤثر على نجاحاتك في الحياة، فإن أحببت عملك فكن على يقين بأنك سوف تشعر بالرضا عنه، إذ قال رائد الأعمال الأمريكي كليمنت ستون: «هناك اختلافات بسيطة، وأخرى كبيرة بين الناس، فالاختلافات البسيطة هي النظرة تجاه الأشياء، أما الاختلافات الكبيرة فهي كونها سلبية أو إيجابية».

إن النظرة تجاه الأشياء في حياتنا واختلافها يعتمد علينا، ذلك أن الاختلاف في مفهوم السعادة مثلاً يتباين بيننا وبين غيرنا، فالبعض يجد السعادة في المال، والبعض الآخر في النجاح، وربما في الاستقرار العائلي وهكذا، حيث يقول غاندي: «إن الشيء الوحيد الذي يميز بين شخص وآخر هو النظرة السليمة تجاه الأشياء»، إننا نستطيع أن نقرر ما نرغب به وما نحتاج إليه، فقال دنس واتلي مؤلف سيكولوجية الفوز:

«إن نظرتك تجاه الأشياء هي من اختياراتك أنت»، يمكنك أنت أن تقرر ما ترغب به، ويمكنك أن تقرر ما تحتاج إليه في الحياة، في العطاء ومساعدة الآخرين، وأن تكون لديك المعرفة والعلم، وأن تتعلم وتكون أكثر تفهماً ومتسامحاً، إن النظرة للأشياء من حولنا تعتمد علينا، ومدى تقبلنا واختيارنا، وهذا الاختيار يعتمد علينا بالكامل إما تقبله وإما ترفضه أو حتى تغيره، وقد قال ألبرت اينشتاين: «تقدر القيمة الحقيقية للإنسان بدرجة حريته من سيطرة نفسه»،

وحتى نستطيع تغيير أنفسنا يجب علينا أن نبتعد عن لوم بعضنا البعض، أو رؤسائنا في العمل أو حتى المواقف، التي حدثت في طفولتنا ونسامح والدينا، لأنهم قسوا علينا في طفولتنا وأساتذتنا، لأن البعض منهم لم يساعدنا على استيعاب الدروس، وأصدقائنا لأنهم لم يتواصلوا معنا، بكل بساطة عندما تلوم الآخرين والظروف من حولك فسوف تعطيهم القوة لقهرك، لذلك من الجميل أن تلتمس العذر لنفسك، وتخرج من إطار الآخرين، ومقارنة نفسك بهم، ولا تنسى أن فكرة المقارنة قد تقتلك، وتقضي عليك، وتذكر ربما لديك ميزة تختلف عن الآخرين، فبدلاً من المقارنة والعيش في الماضي يمكن لك أن تحسن ظروف حياتك.

قال الدكتور جون جريندر أحد مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية:«لا يتساوى الماضي مع المستقبل»، تذكر دائماً أنه بإمكانك أن تغير حياتك، فأنت أهم شخص بالنسبة لنفسك، ولن تجد التأييد ولا القبول من الآخرين بكل بساطة، بل إن أردت أن تصل نحو أهدافك فإنك تحتاج إلى أن تعرف طريقك في الحياة.

هناك قول: «حدث الناس عن نفسك سيستمعون لك، حدثهم عن أنفسهم سيهتمون»، لذلك كن كريماً مع نفسك، وأسهم في تغيير نظرتك للأشياء من حولك بالابتسامة.