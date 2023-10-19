القاتل الصامت

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أحاديثنا مع أنفسنا وذاتنا قد تقضي على البعض منا، وقد تتحول لأفكار سلبية وهدامة، وأخرى إيجابية وبنّاءة، ولكن الأحاديث السلبية هي التي تلعب بدوافع الإنسان ونشاطه وإقباله على الإنجاز والعمل، وغالباً ما تكون أفكاراً هدامة مثل:

إنني لست متحدثاً جيداً، متأخر دوماً، كسلان، غير منظم، لا أستطيع النجاح في الامتحان وغيره.. في كتابه «كيف توقف القلق والأحاسيس السلبية» قال ديل كارنيجي إن أكثر من 93% من الأحداث التي نعتقد أنها ستتسبب في الإحساسات السلبية لا تحدث أبداً، و7% وأقل لا يمكن التحكم فيها مثل الجو أو الموت مثلاً.

كطبيعة البشر نحن كثيراً ما نتحدث إلى أنفسنا ونتوقع السلبيات، وقد أجرت الجامعات في كاليفورنيا دراسة على التحدث مع الذات عام 1983 وتوصلت إلى أن أكثر من 80 % من الذي نقوله لأنفسنا يكون سلبياً، ويعمل ضد مصلحتنا، ولك أن تتخيل مدى تأثير هذا الكمّ الهائل من السلبيات في ارتفاع ضغط الدم والقرحة والنوبات القلبية، أي أنك بكامل إرادتك تتحدث إلى نفسك وتفكر بطريقة سلبية، وأيضاً تصاب بالمرض ولا تحتاج لأي مساعدة من أحد لإنجاز كل ذلك.

وفي كتابه «الحكمة في حياتنا اليومية» قال الدكتور وين داير: «ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعالاً»، إن تلك الأفكار والخواطر لها تأثير كبير علينا، فهي تؤثر على مواقفنا الذهنية، وعلى حالتنا النفسية، واستعدادنا للعمل، وتسيطر بالفعل على سلوكياتنا، فهي تجعلنا نحبط ونسقط الأشياء من أيدينا، وننسى تسلسل أفكارنا، وأحياناً تصيبنا هذه الأفكار بنوبات هلع، وبما أن الوضع قد يصل أحياناً إلى الانتحار، فلماذا لا نحسن التعامل مع الذات ؟ ولماذا لا نملؤها إيجابية وعملاً مثمراً مفيداً، بدلاً من الاستسلام للسلبية، التي قد تقتل.

يقول الدكتور وايت ود سمول: «عندما نبلغ السابعة من عمرنا تكون أكثر من 90% من قيمنا قد اختزنت في عقولنا، وعندما نبلغ سن الحادية والعشرين تكون جميع قيمنا قد اكتملت واستقرت في عقولنا»، إن ذلك الفعل الداخلي هو أخطر مستويات التحدث مع الذات، فإنه من الممكن أن يجعلك فاقد الأمل، وربما يضع أمامك الكثير من الحواجز التي قد تمنعك من تحقيق أهدافك، لذلك عليك أن تثق بنفسك وتبعث في داخلك الكثير من الرسائل الإيجابية.. أنت تستطيع أن تتحكم بحياتك وتحولها إلى جنة من السعادة والصحة والنجاح.