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أحياناً نتجاهل أن الكثير من المنجزات الإنسانية والمخترعات التي أثرت في البشرية جاءت بعد محاولات فاشلة ومتكررة، فقد استفاد منها الإنسان وساهمت في تطور فكره وعقله ومعرفته.

إن الأشخاص الذين وقعوا في الأخطاء هم الذين استطاعوا أن يظفروا بالنجاح؛ فالأخطاء تمنحنا الكثير من القوة والصلابة والقدرة على التحمل والمواصلة في الحياة، فتلك الأخطاء هي التي توصلنا نحو طريق الحكمة والنهايات السعيدة، وأتذكر في هذا السياق كلمة للمخترع الشهير توماس أديسون، قال فيها:

«لن أقول إني فشلت مرة، ولكني اكتشفت أن هناك طريقة تؤدي إلى الفشل»، بل هناك قصة تروى عنه على نطاق واسع ومشهورة، تقول إن أحد الصحفيين سأله عن شعوره حيال 25 ألف محاولة فاشلة قبل النجاح في اختراع بطارية تخزين بسيطة، فأجابه توماس أديسون: «لست أفهم لمَ تسميها محاولات فاشلة؟ أنا أعرف الآن 25 ألف طريقة لا يمكنك بها صنع بطارية، ماذا تعرف أنت؟».

أما العالم البلجيكي كورناي جان فرانسوا الحاصل على نوبل للطب في عام 1938 فيقول إن أخطاءه هي التي جعلته متميزاً، فقد اعتاد على تكرار التجارب والمحاولات حتى استطاع تحقيق النجاح في آلية تقدير ضغط الدم وتركيز الأكسجين، وبعد فوزه كتب لأبنائه الأربعة يقول: «لم أكن أفضل زملائي أبداً، لكن كنت أكثرهم تقبلاً للأخطاء واستعداداً للنهوض من جديد».

وفي مجال الرياضة يقول لاعب السلة الأمريكي المحترف الشهير ليبرون جيمس: «لا يمكنك أن تخشى من الفشل، لأنه الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى النجاح، يجب عليك أن تتقبل الفشل وتعترف به حتى تنتقل إلى النجاح».

لذلك رسالة لكل الطموحين لا تسمحوا للإحباط أو الفشل أن يقف أمام رغباتكم ولا إنجازاتكم، لا تجعلوا من الفشل ذريعة أو وسيلة تقف أمام النجاح الذي ترغبون بتحقيقه، مهما تأخر أوانه ووقته فسوف يأتي محملاً باللذة والثقة والتألق، إن النجاح مشاع وعام، ولا يتطلب كل هذا التخوف والاعتقاد بأنه صعب المنال أو بعيد عن التحقق، كل خطوة نحو الأمام هي في الحقيقة نجاح، كل عمل صائب وصحيح هو نجاح، كل خطوة لا تحقق بها النجاح تقربك لطريق الحكمة.