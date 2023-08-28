المرأة الإماراتية قصة فخر

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يعتبر يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة يتم الاحتفال بها سنوياً في شهر أغسطس، تقديراً لدورها الفعال وتضحياتها الكبيرة في بناء الأجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها من دون استثناء، وقد جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة في الإمارات تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة العميق بالدور الفاعل لها في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها.

لم يتم تحديد هذا اليوم في تقويم الإماراتيين عبثاً، بل فخراً لنشر طاقة دعم كبيرة ممزوجة بالحب لجميع نساء الإمارات الملهمات اللواتي بذلن جهوداً رائعة ولا يزلن يقدمن كل ما يستطعن ويملكن من قوة للسمو بمكانة المرأة والوطن على حدٍ سواء، ويعد هذا اليوم فرصة ذهبية لتكريم المرأة الإماراتية وتقديرها والاعتزاز بها، فهي شريكة النجاح وأيقونة التسامح والسلام.

ولقد جاء اختيار شعار «نتشارك للغد» ليكون شعاراً ليوم المرأة الإماراتية 2023، تماشياً مع شعار عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة «اليوم للغد»، حيث ستبذل الجهود لإبراز دور الدولة وما أسهمت به على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتم ربط يوم المرأة الإماراتية 2023 بهذا الشعار من خلال التأكيد على دور المرأة الإماراتية في تحقيق الاستدامة الحقيقية.

ويعتبر يوم المرأة الإماراتية يوماً وطنياً لرصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، فالمرأة هي نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الأجيال.