نحتاج وجهة جديدة

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نحتاج أن نغير شيئاً يكاد يخنقنا كالسفر إلى وجهات جديدة تحاكي صمتنا وضجيج الآلام الذي لا ينتهي، نحتاج أن نمشي في طرقات جديدة بين شموخ عمران مختلف لعلنا نُشفى من ذكريات بين جدران صامتة، أريد أن أمشي كأني أطرح عن نفسي حمولة من أحزان أنهكت قواي، نحتاج أن نجلس في أمكنة جديدة بين وجوه مختلفة ولغات مغايرة للمعتاد، ونتذوق قهوة أعدت بطقوس متعددة، أريد أن ألمح في تلك الغربة شيئاً يمسح على قلبي ويؤرشف الماضي ويحدث تحديثاً على عقلي كجهاز حاسوب يبرمج، هنا سأكون قد منحت نفسي صفحة جديدة من الحياة، ولكن هيهات أن ينسى الإنسان تماماً ذكرياته، ولكن هو بلسم يمسح به مرارة الأيام ليصحو من غفوته بأسلوب جديد يكسوه الرضا، لا شيء في الحياة يدوم على حاله ولا تتوقف الحياة على شيء انتهى أو رحل وإنما هي مستمرة، ولكن مع تجديد وبرمجة لعقولنا وقلوبنا نزداد حكمة من متغيرات الحياة، ونكتسي بحلة جديدة بعد كل محطة.

جدد خطتك في الحياة من جميع الجوانب، لأنك مع كل جديد تستمر، وكما نجرد من حياتنا كل شيء لا نحتاجه كالملابس وغيرها من المقتنيات التي تزيد عن الحاجة وتملأ مكاناً لتشكل لنا زحمة بدون فائدة منها، نجرد أيضاً البشر الذين يشكلون عبئاً زائداً علينا، نحتاج فعلاً لأن نجدد كل شيء حتى أنفسنا تحتاج المزيد من القيم لتحسينها ورقيها بكل جديد يناسب الأعراف والدين، نحتاج دائماً وجهات جديدة للسفر والتغيير لا نعتاد على أمكنة مكررة، نحتاج غذاءً مغايراً بطابع صحي لأن العالم تجتاحه الأوبئة التي تفشت كأشباح تطارد البشر، يقابلها فلسفة أغذية يحتاجها الجسم لمواجهتها، هنا وبصمت قف وخذ نفساً عميقاً وابدأ خطتك الجديدة في الحياة، فكل شيء يتغير والبشر يرحلون، فلا ترث منهم كل شيء فالميراث في المادة فقط، وأسلوبهم وطرائقهم وحياتهم ماضية في سجل الذكريات.