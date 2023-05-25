نصف قرن من الاستدامة

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في محاضرة قدمتها خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 بالتعاون مع مركز اللغة العربية بعنوان (الأرشيف في نصف قرن، رحلة في الاستدامة) تحدثت عن الدور المهم الذي يقوم به الأرشيف منذ عام 1968 في خدمة الباحثين والمهتمين باعتباره من أهم المؤسسات الأرشيفية على مستوى الدولة، حيث يسعى الأرشيف لحفظ تاريخ الإمارات كونه ذاكرة للوطن بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لحفظ تاريخ وتراث الوطن، إذ قال: «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل».

لقد استطاع الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال مسيرته في نصف قرن أن يحقق النجاح في حفظ الوثائق ذات القيمة التاريخية بدولة الإمارات، وإتاحتها لجميع شرائح الوطن من طلبة المدارس والباحثين والمهتمين، وطلبة الماجستير والدكتوراه وغيرهم ممن لهم صلة بالتاريخ والتراث والثقافة وغيرها، لقد أسهم الأرشيف والمكتبة الوطنية من بداية نشأته حتى اليوم في تحقيق استدامة المعرفة التاريخية عبر تنمية الحس البحثي في جميع القضايا الخاصة بالتراث والتاريخ والهوية وغيرها، إن ذاكرة الأرشيف الوطني مليئة بالآلاف من المواد الأرشيفية مثل الصور والوثائق والخرائط التي يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها في عملية البحث، كما يقدم الأرشيف اليوم الكثير من خدماته في مجال توفير إصداراته الورقية والإلكترونية، ويسعى لتشجيع الباحثين على نشر إصداراتهم البحثية، ويمتلك الأرشيف منصة مجانية تحت مسمى منصة الأرشيف الرقمي للخليج العربي يحتوي على الكثير من الوثائق والصور الرقمية التي تصب في تاريخ دولة الإمارات وعلاقتها بدول المنطقة.

لقد استطاع الأرشيف خلال قرن تحقيق الاستدامة في المعرفة وصناعة المؤرخ وإتاحة المعلومات والمواد لجميع الباحثين بالوصول إلى أكبر شريحة في المجتمعين المحلي والدولي، إضافة إلى تنمية حس الوعي التاريخي ومهارات البحث والتحليل والنقد وغرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من أجل مستقبل أجمل.