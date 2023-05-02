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تجنب بلباقة الأصدقاء الذين لا يساندون التغيير في حياتك.

فسوف تجد أصدقاء لا يؤيدون هذا التغيير، وكل تغيير تقوم به سوف يثير فيهم الغيرة والخوف، وسوف يرون التحفيز الجديد وكأنه اتهام لعدم وجوده لديهم، وشيئاً فشيئاً، سوف يعيدونك إلى ما كنت عليه من قبل، فاحذر من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يفعلون هذا، فهم لا يعرفون ما يفعلون.

الناس الذين تقضي معهم الوقت، سوف يغيرون حياتك بشكل أو بآخر، فإذا ارتبطت بأناس متشائمين، فسوف يجرونك معهم، وإذا ارتبطت بأشخاص يدعمونك في ما أنت عليه من سعادة ونجاح، فسوف تأخذ بزمام المبادرة في طريق النجاح والسعادة، وخلال اليوم يكون لدينا اختبارات عديدة، تتعلق بمن سنكون معه ونتحدث إليه، فلا تقتصر على الذهاب إلى المجلس والمشاركة في الثرثرة والكلام السلبي، فهذا سوف يستنفذ طاقتك، ويخنق تفاؤلك، فمعظمنا يعرف من الذي يتفاءل ومن الذي يتشاءم، فليس هناك شيء في أن تبدأ في زيادة الحرص حول من تعطيه وقتك.

ينصح «اندر ويل» في كتابه «الشفاء التلقائي» فيقول: ضع قائمة بالأصدقاء والمعارف الذين تشعر في صحبتهم بمزيد من النشاط والسعادة والتفاؤل.

عندما نتحدث مع شخص متشائم، فعادة ما تختفي الإمكانيات والفرص، حيث يسيطر على الحوار حس جبري مثير للاكتئاب بعض الشيء، ولن يكون هناك أي أفكار جديدة أو دعابة مبدعة. وعلى الجانب الآخر، نجد أن الحماسة للحياة تنتشر بين الأفراد كالعدوى، وعندما نتحدث مع شخص متفائل، فهذا عادة ما يجعلنا نتفتح أكثر، بحيث نرى المزيد والمزيد من إمكانيات الحياة.

ولو كنت راغباً في شيء، فلا ترغب في الثروة، وإنما ارغب في ذلك الحس العميق، في تلك العين الدائمة التوهج، والشباب الذي يرى أن كل شيء ممكن، فقد يخيب أملك في البحث عن السعادة، أما الإمكانية فلا.