الإيجابية محطتك للنجاح

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التفكير الإيجابي يعتبر مصدر قوة لنا في الحياة، فهو يساعدنا على التفكير والبحث عن الحلول لمشاكلنا الحياتية، ويقاوم الأفكار السلبية، ويحرر من سجن اليأس، ولكن لنسأل أنفسنا لماذا تتغير سلوكيات الناس في شهر رمضان وتصبح أفضل وأكثر رقياً وتعاملاً؟ الإجابة أن الجميع يريدون كسب أكبر قدر من الحسنات، فتجد الناس تتسارع في العطاء ومساعدة المحتاجين، ولكن بعد شهر رمضان يعود الشخص إلى ما كان عليه سابقاً، لماذا لأن تفكيره الإيجابي ارتبط بتوقيت معين لتحسين سلوكياتنا وبناء عادات إيجابية جديدة.

السير إدمون هيلاري والذي كان أول رجل وصل إلى قمة جبل إفرست الذي يبلغ ارتفاعه 29000 قدم، حاولت أسرته إقناعه بأن يتخلى عن هذا الحلم، ولكنه أصر، وفي المرة الأولى لمحاولته الوصول للقمة أصيب في قدمه، مما جعله يضطر للنزول، ولكنه لم ييأس رغم أنه قوبل بالسخرية والاستهزاء، ولكنه لم ييأس وكرر المحاولة، وأصيب بجروح كبيرة، ولكنه صمم وتسلق الجبل الضخم وصعد إلى قمته وحقق هدفه وحلم حياته.

وفي حديث مع وسائل الإعلام قال: «لقد تغلبت على نفسي من الخوف، تغلبت على نفسي من التفكير السلبي الذي لا يؤدي إلا للإحباط والشعور بخيبة الأمل والفشل، وبذلك تغلبت على جبل إفرست». هذا هو التفكير الإيجابي المستمر في الزمن الذي لا يتأثر بشيء أو بأحد، ولكن على العكس ففي الأزمات يستخدم الشخص إيجابيته للتغلب على أي إحباطات، ورغم أنه قد تواجهنا الكثير من المشاكل اليومية في حياتنا، ولكن الحل ليس في الهروب من المشاكل، بل بمواجهتها ومحاصرتها.

الكاتب الدكتور واين داير يقول: هناك حل روحاني لكل مشكلة، كلما كانت أفكارك جميلة وإيجابية، كانت رؤيتك للحياة بأسرها رؤية متفائلة وأيضاً منطلقة، وتحب العمل والإنجاز، غذِّ عقلك بالأحلام الإيجابية والجميلة دون تردد.