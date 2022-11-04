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في يوم العلم لا تغيب عن ذاكرتي في هذه المناسبة العظيمة كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال عن علم بلادنا الحبيبة: إن علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، وهو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا.

يوم العلم فرصة لإعلاء قيمة العلم الوطنية والتأكيد على ما نعيشه من رغد العيش والأمن والأمان الذي نستظل به في رعاية وظل قيادتنا الرشيدة.

ونرفع العلم اليوم في كل مكان وفي كل منزل وفي كل تفاصيل حياتنا، هذه الراية الخفاقة تحمل معها معاني الخير والوحدة الوطنية وحب الأرض.

ونحن نرفع العلم في مختلف بقاع الدولة وفي كل دائرة ووزارة وهيئة وفي كل مؤسساتنا الحكومية والخاصة وفي المحافل العلمية وفي كل جامعة وكلية ومعهد ومدرسة ومنزل، نرفع قيمة وطننا في القلب والعقل، ونضعه عالياً وفي المكان الحقيقي، نرفع علم دولتنا التي تسابق العالم على المراكز الأولى في مختلف درجات قياس السعادة والرفاه والتطور والأمن والرخاء حسب المنظمات الدولية، يوم العلم ليس يوماً عابراً إنه مناسبة مستمرة، وفي هذا اليوم نجدد العزيمة ونؤكد الإخلاص لقيمته العالية.

دون شك هذه المناسبة العظيمة تحمل معنى صون العلم، والمحافظة عليه والذود عنه، ليبقى شامخاً عزيزاً. هذا العلم، هو الذي يجمع كافة أرجاء بلادنا، بعلوه وشموخه يعانق السحاب.. علمنا رمز وحدتنا ونعاهد قيادتنا الرشيدة على صونه والعمل على أن يكون عالياً خفاقاً في جميع المحافل.