الأول بكل ميدان

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جيتكس 2022 بنسخته الـ42 إطلالة زاخرة بنخبة الشركات التقنية الرائدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل العالم.

يأتي المعرض هذا العام بكامل زخمه مرفوداً بأحدث الابتكارات والأفكار التي تحسّن حياة الإنسان، لتنطلق منه إمكانات جديدة للتطوير والتحول الرقمي. وكما قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن دبي لا تنتظر الغد، بل تسهم في صنعه اليوم. من هنا جاء كذلك منتدى دبي للمستقبل مشكلاً حواراً تشاركياً عالمياً لصناعة المستقبل.

وإذ تشكل دبي اليوم نموذجاً حياً يحاكي المستقبل بكافة أبعاده من خلال مؤتمرات، ومبادرات، ومشروعات نوعية عبر منصة رقمية متكاملة هي الأكبر من حيث النوع والكم بفضل جملة مقوماتها الرافدة والبنية التحتية المتقدمة فإن ذلك يبشر بقفزات مقبلة بهذا الميدان، باعتبار الرقمنة أهم الروافد في مسار التغيير تعول درة العالم على الاستفادة من تقنياتها وحلولها رفداً لجهودها بمضمار التحول الرقمي الكامل عبر تطوير الأطر التشريعية لآليات الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتزايدة التي يشهدها العالم، بما يضمن مواصلة ومرونة أعمالها وسط مختلف الظروف.

والمشهد تقوده دبي بامتياز، مرسخة حضورها ومكانتها في عالم الميتافيرس، مستثمرة ذلك العالم النابض بالفرص الذي تتسابق جهاتها ومؤسساتها في إطلاق أحدث الخدمات عبره، كهيئة كهرباء ومياه دبي، أولى المؤسسات الحكومية المحلية في إطلاق منصتها الافتراضية «ديوافيرس» في عالم الميتافيرس لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع. وتصوُّر أن عالم دبي الواقعي الساحر الذي تطمح وتحذو حذو نموذجه كبريات المدن، يأخذك إلى أبعد التخيل لما سيكون عليه هذا العالم في منصة دبيفيرس المجسد لموقعها عاصمة للاقتصاد الرقمي.