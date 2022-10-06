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عالم متسارع ومشهد متغير يحتاج إلى بصمة وإيقاع متميز يلامس نبض الشارع، ويجاري الحاضر، ويواكب لغة المستقبل باحترافية وأدوات وحلول، خطى مدروسة للاستفادة من جملة المقومات والممكنات المتاحة، وتوظيف أفضل الفرص الإعلامية في خدمة رسالة إعلامية هادفة تتسم بالشفافية والمصداقية، وتعكس السمعة، وتصل بالصوت إلى أبعد الحدود.

سطور نقرأ فرصها وتحدياتها المتتابعة، في ظل ما يفرضه ذلك الزخم الكبير ما بين إعلام تقليدي مساير، وإعلام جديد مغاير يسابق الوقت والمكان من حيث المحتوى والمنصات التكنولوجية الثورية والدخول لعوالم «ميتافيرس». توجهات وحسابات سريعة التحول تبحث عن واقع يجاري كل ذاك الصخب المحيط للاستمرار، إنها لغة الجديد وحواره الذي لا يعترف بالحواجز والحدود.

منتدى الإعلام العربي بنسخته الـ20، التظاهرة الإعلامية الأضخم من حيث الكم والنوع، ومنصة الإعلام المستقبلي، منبر نتطلع من خلاله إلى نقلة، بل قفزة إعلامية تقودها دبي، تعزز جوهر قلب الرؤية الطموحة للتطوير والتنمية المستدامة في هذا المجال، وتترجمها إلى إنجازات تؤكد الموقع الاستراتيجي لدبي، بوصفها عاصمة للإعلام العربي ومركزاً رئيساً للإعلام العالمي، وذلك من خلال وضع تصور أشمل وطرح استراتيجيات تواكب الحاصل على أرض الواقع، وتفعيل المشاركة والعمل والتعاون والتكامل لبلوغ الأهداف والمسارات المقبلة. بالفصيح، إعلامنا العربي منا ولنا، وبه نخاطب العالم بلغاته وثقافاته على تعددها نحو مزيد من التقارب والتفاهم لغد أفضل للجميع.