في ذكر التميز

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لكل مصطلحٍ عنوانه الدال على مكمن سر تفرده. وفي ذكر التميز، فإن التميز في دبي عادة رسخت بفكر وإتقان، صاغها مؤسس وقائد ورائد التميز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 25 عاماً أسست أركاناً، 25 عاماً جسدت حاضراً كان عند البعض بعيد المنال، وها هي تخط بطموحها طريق المستقبل مختصرة على الأمم المسافات. إنها عبقرية القائد الفذ التي صيرت المحال لواقع معاش.

جهود مخلصة لا تكل ولا تمل، وأعين ساهرة ضمنت الكفاءة والتقدم لمنظومة عمل دبي المتميزة والتي برهنت الأعوام والظروف فاعليتها في أصعب الأوقات، خط احترافي مغاير ساير المتغيرات بتوازن، وبلغ الأهداف بالاستثمار في العقول والطاقات وتوفير الإمكانات مستنِد إلى تلك المنظومة متكاملة الأركان التي ضمنت جهوزية وكفاءة التعامل مع مختلف المستجدات بكل مرونة واحترافية، ما يترجم المحقق اليوم على أرض الواقع من إنجازات ريادية توجت الخطط والاستراتيجيات الاستباقية الرامية لرسم خارطة التنافس للمقبل بقيادة دبي.

أرقام لم تعرف التعب، وإنجاز لا يوقفه الصعب، ومضمار التنافس في دبي لا يزال يطلب المزيد، قبلة الفرص الأولى تسابق الحاضر بالمقبل مؤسسة لمرحلة جديدة للتميز من خلال وضع مقاييس متقدمة تحاكي التطلعات الحالية مستهدفة إحداث طفرة لمضاعفة مقوماتها وتحقيق نجاحات أكثر استثنائية، فالعنوان واحد والوجهة واحدة، بين التحولات الرقمية والمستقبلية، والنقلات الاقتصادية والسياحية، إلى الخدمات الحكومية المتميزة، اجتمعت وتكاملت جميعها تحقيقاً لسعادة سكان المدينة الأفضل على وجه الأرض.