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إنني فخورة بما حققته المرأة الإماراتية اليوم في كل مجالات العمل وما وصلت إليه من مكانة بارزة بفضل دعم القيادة الرشيدة.

كما إنني على يقين بأن مشاركة المرأة في الإعداد والتنفيذ في كل مراحل العمل للخمسين ستكون مؤثرة في تحقيق الأهداف بفضل ما تتمتع به المرأة الإماراتية من كفاءة وإخلاص، وإن استشراف المستقبل والإعداد للخمسين سيتطلب من المرأة الإماراتية جهوداً مستمرة ليس فقط في مجال العمل والتطوير المهني ولكن أيضاً في إعداد أجيال المستقبل الذين سيحملون الراية لتصل الإمارات إلى المكانة التي تنشدها القيادة الرشيدة.

الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السير على خطى الآباء المؤسسين، لنؤكد أن دولة الإمارات أضحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في منظومة صنع القرار في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أن اختيار «أم الإمارات» أن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام هو «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يبرز الإنجازات التي حققتها الدولة في ملف تمكين المرأة وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في كل المجالات والقطاعات.