ت + ت - الحجم الطبيعي

دلالة.. والحب له في عرف المحبين فعل «ودلايل»، يصغر في شفه أجزل الصعب ويهون لأجله أبعد المحال، عين ترى الحياة بمنطق الأخذ والعطاء على حد سواء، منظور يأخذك ميزانه إلى أرحب الأفق، وما من غرابة، فالنفس حين تعشق تؤثر تقديم الصورة والخلق والإنجاز الأفضل لمن تحب بعيداً عن كل الحسابات. مدخل يفرض نفسه لموضوع المقال.

حب الوطن المقصد الأول وعين المنال، واسمها وسماها العالية، تستوجب دائماً تقديم الأعظم وتبغي المساهمة الفاعلة في خط ملامح المسار الاستراتيجي المتقدم للفترة المقبلة، بما يضمن المحافظة على المنجزات، وتحقيق الأهداف، ومواصلة مسيرة السيادة والريادة من خلال بناء نخبة معرفية وإبداعية تشكل عماداً لمجتمع وطني متميز يسهم في إثراء التجربة الإنسانية جمعاء. أهل الدار كنتم الأساس في البناء وأنتم رهان المستقبل، بالفكر والجهد والتطور، والفخر أصله بكم قبل كل إنجاز، الدار بماضيها وحاضرها ومستقبلها تنتظر من عزمكم الكثير.

والسمعة الطيبة في زحمة الأحداث للعاقل مكسب وإن قلت المكاسب، يعود عائدها على الفرد والأوطان، مسؤولية والوعي بأهميتها أمانة تقع على عاتق الجميع دون استثناء إن كان على أرض الواقع أم في أروقة العالم الافتراضي فالعنوان واحد والكل سفير في ترسيخ الاسم الساطع للدولة الأنجح، والأكثر تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والاستثمارات، بما يضمن البناء على المحقق والسير بخطى واثقة نحو المقبل، تكامل مؤثر وله دوره في وجهة الصدارة.