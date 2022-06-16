عملية النقد وتطوير الذات

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تعز علينا أنفسنا كثيراً، لذا لا نتقبل النقد الذي يوجه لنا، بل ندخل في حالة دفاع مستميتة ضد أي محاولة للمساس بمشاعرنا. نتخذ وضعية الدفاع رغم أن الذي يحدثنا ويسوق كلمات النقد محق في قوله، لكننا نصم الآذان ونرفض الإصغاء. حالة أخرى أن نرى في الآخرين العيوب كافة، ولا نلتفت نحو أنفسنا وعيوبنا.

أوليفر ساكس أستاذ علم الأعصاب والطب النفسي في جامعة كولومبيا أصدر الكثير من الكتب الشهيرة، يقول: يمكننا أن نرى بسهولة في الآخرين ما لا نهتم أو نجرؤ على رؤيته في أنفسنا.

تطوير النفس بالمعارف المختلفة والثقافات المتنوعة أمر ضروري في حياة الطموحين نحو المستقبل والمتطلعين أن يكونوا فعالين في أوطانهم ومجتمعاتهم، ولهؤلاء تذكروا أن كل إنسان تعتريه العيوب والنقص، فلا يوجد إنسان على هذه الأرض دون عيوب ونواقص. وعملية التطوير تأتي من الذات والرغبة بالتطور وتأتي بالتفاعل الإيجابي مع الدروس سواء الحياتية أم التي نتلقاها في مدارسنا. ثم يوجد جانب آخر مهم يتعلق بوضع خطة، فنحن دوماً نسير دون تخطيط وتطلع للمستقبل أو ما الذي نريد إنجازه في قادم الأيام؟ ببساطة نسير دون خطة، لذا نشاهد تعثرات للبعض وتراجعاً ونكوصاً عن بعض المشاريع من البعض الآخر. ضع خطتك، وطور مهاراتك وليكن ذهنك منفتحاً على رياح التغيير وكن إيجابياً ومسالماً وأغمر عقلك وقلبك بالطموح وبأن الغد أكثر إشراقاً وفائدة وتميزاً، وثق أنك بهذه الوسائل ستحقق تطلعاتك مهما كانت.

إذا كنا نريد أن نعيش حياة اجتماعية مفعمة بالخير وطبيعية وأيضاً صحية، وأعني بالصحية هنا، أن تكون خالية من الوساوس والغضب والألم والحزن، علينا أن نتذكر دوماً أن لا أحد كامل، جميعنا تتلبس بنا العيوب والنواقص، فلا نجعلها حواجز تعيق تواصلنا وتمنع أن نعيش حياة سليمة صحية.