استثمر في الدولة الفاضلة

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قبل فترة التقيت في دبي أحد المتخصصين العالميين في إدارة الثروات والأصول المالية، وسألته ما هي الدول التي تفكر بالانتقال إليها من أجل أفضل الفرص لإدارة ثروتك وثروات شركائك بمئات الملايين من الدولارات؟ أجابني لقد سألتني متأخراً فلقد بدأت بالانتقال إلى الإمارات.

في السابق، مع كل استطلاع رأي عالمي عن أفضل الأماكن لعيش الأثرياء، تخرج علينا عدة مدن ودول معروفة عالمياً باجتذابها للأثرياء: مثل نيويورك ولندن وسويسرا. وأما استطلاعات الرأي اليوم فتخرج علينا بخيارات جديدة تنافس المدن المعروفة، ومن أمثلة الخيارات الجديدة للأثرياء التي لم تكن على الخارطة من قبل: دبي وأبوظبي وسيدني والبرتغال.

هذا النجاح للإمارات، لم يأتِ من فراغ بل هو جهد منظم لفرق عمل مختلفة بقيادة رؤية تعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منارة جاذبة للعالم وعاصمة عالمية للمواهب والفرص والنمو الاقتصادي والثراء الاجتماعي.

ومع بداية الأسبوع القادم ستطلق قمة استثمارية مميزة في الإمارات تحت عنوان «انفستوبيا» يقوم عليها فريق عمل وزارة الاقتصاد. هذه القمة منصة جديدة لا تجذب الاستثمارات الخارجية فقط، ولكن من أهدافها أيضاً أن يعيش المستثمر وفرق عمله الأساسية الموهوبة في الإمارات كذلك فيحظون بالرفاه التي تجعل مدن الإمارات مدناً عالمية وبروح إماراتية.

«انفستوبيا» هي جمع بين كلمتين، انفست: بمعنى استثمر، ويوتيوبا: أي المدينة الفاضلة. ولقد أصبحت الإمارات وبشهادة المؤسسات المستقلة دولة فاضلة في الاستثمار، جاذبة للأموال العالمية ومنصة للتجارة الدولية وأساسها المجتمع المتعلم والمتسامح الذي ينعم بالتنمية والازدهار.