كن متفائلاً حتى تنجح

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اعتدنا على سماع بيت الشعر الذي يقول «كن جميلاً ترى الوجود جميلا»، وفي وسط التهافت المادي والتنافس الذي نعيشه في حياتنا اليومية لا بد أن تمر بنا حالات من الحزن والكآبة، لكن المهم هو أن نتعلم كيف نتخطى هذه المشاعر السلبية ونعيش حياتنا بإيجابية وانطلاق، وهذا يعتمد على أفكارنا التي تتحكم بنظرتنا للأمور التي نتعرض لها، وكيف نستقبل المشاكل ونتعامل مع الأخبار السيئة، الإنسان القوي والمنجز هو الذي لا يسمح للظروف القاهرة أن تحيده عن الشعور بالسرور والسعادة مهما كانت الأمور التي يتعرض لها، ويستخدم أساليب تقتل المشاعر المؤلمة والسلبية التي يمر بها.

في البداية علينا أن نعرف ما هي مسببات الكآبة التي قد تعترينا، من المعروف أن السبب قد يكون من الحياة الروتينية التي نعيشها كالضغط الوظيفي أو الظروف الاجتماعية والأسرية، ولكن البيئة والصحة تلعبان دوراً مهماً في الموضوع، فعلى سبيل المثال نقص فيتامين «د» يسبب الشعور بالاكتئاب والحزن، حيث قالت الباحثة سونال باثاك الحاصلة على الدكتوراه في الغدد الصماء من جامعة دوفر: إن مرضى الاكتئاب الذين يعانون من نقص فيتامين «د» تتحسن حالتهم بصورة ملحوظة عندما يتناولون كميات كافية منه وتقل أعراض الاكتئاب التي يشعرون بها كثيراً، وبالتالي يتضح أن الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية المهمة للجسم كفيل بإزالة الشعور السلبي سواء كان توتراً أو حزناً.

ومن أسباب الشعور بالكآبة أيضاً عدم التعرض لضوء الشمس لذلك تكثر في فصل الشتاء عندما يخف ضوء الشمس حالات الاضطراب العاطفي ومرضى الكآبة، فالتعرض للضوء يساعد على إزالة الأحزان ويولد شعوراً بالأمان والسرور.

إن المشاعر عبارة عن طاقة يحتويها الجسم بحاجة للتفريغ، وأهم المشاعر التي يجب التخلص منها تلك السلبية التي تدمر معنويات الإنسان وتقتل إنجازه، التمارين الرياضية أيضاً تساعد بشكل كبير على التخلص من هذه المشاعر، فقد أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين في المركز الطبي بجامعة ديوك الأمريكية، أن الانخراط في التمارين الرياضية الخفيفة 3 مرات في الأسبوع، يعطي نفس مفعول الأدوية المضادة للاكتئاب.

فالرياضة تؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ وتحسن من تدفق الدم إلى المخ. وليس من الضروري القيام بأنشطة قوية فالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع يساعد على تحسين المزاج. حياة الإنسان مزيج من الأحزان والسعادة، وعندما يتعلم كيف يسيطر ويتحكم بمشاعره ويحدد مجرى حياته بإيجابية سينجح ويحقق أحلامه، لكن عندما تسيطر الأحزان عليه سيظل بالقاع ولن ينجز شيئاً.