الرحلات البرية وأجمل شتاء

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حبا الله دولة الإمارات العربية المتحدة بأجواء شتوية أخاذة، ولعل أبرز ما يميز شتاء الإمارات الرحلات البرية التي تحمل طابعاً مختلفاً من الإثارة والتشويق، فرمال الإمارات الذهبية تتحول لأماكن للتخييم والاستمتاع بالأجواء الباردة. ومن هذه المناطق الخلابة في شتاء الإمارات منطقة «شوكة» في إمارة رأس الخيمة التي تمتاز بطبيعة جبلية تعكس لوحة من إبداع الخالق، حيث تضفي الأمطار التي تهطل على المنطقة جمالاً وسكينة. وليس بالبعيد عن «شوكة»، تجد في منطقة السرة في أم القيوين كل ما يسر الأسر، فهي اسم على مسمى. الأجواء الأسرية وضحكات الأطفال وألعابهم تزيد المنطقة جمالاً على جمال. وإذا ما زرت السرة حاول أن تبحث عن الحميض وهو نبات عشبي بري محلي مشهور في الدولة والفقع.

وفكر أن تجعل لمنطقة حتا يوماً خاصاً وتأخذ قسطاً من الراحة والهدوء في أحضان الجبال. وحاول أن تخيم هناك لأيام لترى هذه المنطقة التي تتميز بوجود فعاليات مختلفة وطبيعة قل نظيرها. وإذا ما زرت العاصمة أبوظبي فلا تنس زيارة مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، حيث التراث والعراقة وروح الأصالة وكرم الضيافة الإماراتية. كرنفال كبير يشع بهجة وجمالاً، فهو ملتقى الحضارات ففيه ثقافات متنوعة تعرض أبرز ما ميز بلادها. وفي الظفرة تشاهد تل مرعب والكثبان الرملية البديعة. لوحات ومحطات لا يمكن لمقال واحد ولا العشرات بل حتى المئات أن تذكرها، فدولتنا غنية بتضاريس طبيعية وأجواء شتوية أخاذة، وحق لنا أن نقول إن أجمل شتاء في العالم يبدأ في الإمارات وينتهي بها.