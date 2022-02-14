فعاليات دبي إبهار وريادة

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تستمر دبي في إبهار العالم بالتنوع الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. ولا يمر يوم دون أن تكون هناك فعالية أو حدث أو مؤتمر.

تشكل دبي نقطة مضيئة على خارطة العالم من ناحية الفعاليات والأحداث المتنوعة، فأي فعالية في دبي تخوض مراحل عدة من التدقيق والتخطيط، لحين الوصول لمرحلة التنفيذ، بحيث تضمن الشركات المنظمة أو الشركات الراعية نجاح الفعالية حتى قبل أن تبدأ.

وقد ازداد زخم نجاح الفعاليات لتزامنها مع «إكسبو»، حيث إن معظم زوار دبي الذين يشاركون في الفعاليات يخططون لزيارة المعرض، فحضور «إكسبو» بحد ذاته تجربة عمر تخلد في الذاكرة.

وما يجعل من فعاليات دبي تحظى بكل هذا الاهتمام العالمي، هو أنها جميعها تقتبس تلك الروح الابتكارية التي تميز دبي على مستوى العالم.

ففعاليات دبي لابد أن تكون فريدة من نوعها، شاملة، متنوعة، متميزة، مخطط لها بعناية وتركيز شديدين، وكل تفصيل دقيق في تلك الفعاليات يتم الاهتمام به حتى يضمن الجميع نجاح الفعالية ويستفيد منها الجميع.

وتتجلى قدرات دبي العظيمة في تنظيم الفعاليات من خلال ما تسطره تلك الفعاليات من نجاحات متوالية، بفضل ذلك التنظيم الدقيق، والاستقبال والحفاوة التي يحظى بها كل مشارك، وكذلك لوجود وتوفر المرافق المجهزة تجهيزاً عالي المستوى، والبنية التحتية الملائمة لإقامة أي فعالية عالمية، والأهم من هذا كله، أن دبي توفر حدثاً لا ينسى للجميع سواء أكان حدثاً رياضياً أم ثقافياً أم اجتماعياً أم تجارياً، فمن يزور دبي من أجل حضور فعالية ما، لا يسعه الوقت لاكتشاف كل ما هو جديد في هذه المدينة المبهرة.

فعاليات دبي أصبحت حدثاً عالمياً بامتياز، وأصبحت أجندة دبي أجندة عالمية ينتظرها العالم بفارغ الصبر، وقد شاهد العالم بأجمعه كيف أن دبي جمعت العالم كله في حين كانت باقي دول العالم مغلقة، لتبعث دبي بذلك الحضور العالمي الطاغي، رسالة أمل وتفاؤل ومحبة للعالم بأسره، وترسخ دبي نفسها كعاصمة المستقبل دون منازع.