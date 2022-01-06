أجمل شتاء في العالم

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حاول أن تـأخذ إجازة وتقضيها في مدينة دبي الساحرة، وأن يكون حجزك في فندق من فنادقها المطلة على البحر، كجميرا مثلاً، وتكون غرفتك ذات شرفة، استيقظ عند الفجر، وتمتع بالهواء المنعش والنظيف، ليعطيك دافعاً لقضاء يوم سعيد إن شاء الله، حاول أن تتمشى على بحر جميرا، واستغل وجودك في الخارج، لقضاء سويعات تحتسي خلالها فنجان قهوة، وتقرأ صحيفتك اليومية، وتستمتع بصوت الموسيقى الهادئة.

عندها، تكون قد وضعت برنامجاً خاصاً لزيارة الأماكن في دبي، مثل إكسبو 2020، من الصباح إلى المساء، وتجول بين أجنحة الفرص والتنقل والاستدامة، ولا تنسَ زيارة شجرة الغاف «سلامة»، وقبة الوصل، والنافورة المتميزة بحباتها المتساقطة والمتراقصة، وفي المساء، اقضِ وقتاً سعيداً في القرية العالمية، التي تميزت بوجود الألعاب والمأكولات، والدول التي تشارك في القرية، منذ أكثر من 25 سنة، وتحمل كل جديد وغريب، يجعلك تود العودة مرة أخرى لهذه الأماكن.

ولا تحرم نفسك من المشاركة في مهرجان دبي للتسوق، هذا المهرجان العريق، والذي تميز بحصوله على المئات من الجوائز منذ 1996، ويحمل طابعاً تسويقياً وترفيهياً وسياحياً، فالتسوق بمئات بسيطة من الدراهم، يتيح لك فرصة الفوز بجوائز تصل إلى مليون درهم، أو الذهب والألماس، أو السيارات.

وفي عين دبي، حاول أن تتمتع برؤية المناظر الجميلة، من ارتفاع 250 متراً، وعند لحظة غروب الشمس، لا تنسَ أن تقضي لحظات، وتستمتع بهذا المنظر الجميل، في لحظة ماطرة، بفضل من الله، تود أن تعود لقضاء إجازات وإجازات في مدينة دبي الساحرة.