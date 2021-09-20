إنجازات أصحاب الهمم

سطر أصحاب الهمم إنجازات كبيرة في البطولة البارالمبية، التي أقيمت مؤخراً في طوكيو، هؤلاء الأبطال ليسوا فقط أصحاب همم، بل هم أصحاب عزيمة صلبة وإرادة قوية، ساهمت في صناعة المجد، وكتبوا التاريخ، وتغلبوا على التحديات والظروف الصعبة، بجد ومتابعة وإصرار على النجاح، فكان حليفهم.

وإذا اردنا أن نضرب مثالاً على تميز أبطالنا فيكفي أن نذكر بطلنا عبد الله سلطان العرياني، الذي تمكن من الفوز بالرماية بذهبيتين، و3 فضيات، واحدة منهم في طوكيو، والأخريات في لندن والبرازيل. ولم يكن إنجاز بطلنا محمد القايد في سباق الكراسي المتحركة، بأقل من زميله العرياني، فحصل على برونزية سباق 100 متر، وفضية سباق 800 متر، على الكراسي المتحركة، رافعاً رصيده من الميداليات إلى 5، بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية ريو دي جانيرو 2016.

ومن ضمن المشاركات لأبناء الإمارات من أصحاب الهمم، ممن سجلوا حضورهم الأول في طوكيو، بطلنا أحمد جاسم نواد في ألعاب القوى، وبطلتنا عائشة المهيري في الرماية النسائية، والبطل أحمد المطيوعي في الدراجات الهوائية.

كل الشكر لهؤلاء الأبطال، الذين شاركوا بكل ثقة واقتدار في المحفل الدولي، وأعطوا خلاصة ما عندهم، ليقال عنهم أبناء الوطن الأبطال من أصحاب الهمم، الذين فازوا في البارالمبيات، والمحافل العديدة التي شاركوا فيها، في الوقت الذي عجز كثر من الأصحاء من تدوين أسمائهم بسجل الشرف الأولمبي. كل الشكر لأبطالنا، وقيادتنا الحكيمة، التي وفرت الأجواء المثالية للتميز، والشكر موصول للمدربين، ولكل من يعمل لتظهر صورة الإمارات بأبهى حلة.