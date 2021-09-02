دبي دانة ما زالت تحافظ على رونقها العالمي، ومكانتها القيمة والفريدة في كل أحداثها الإقليمية والعالمية، لتبرز شيئاً جديداً بعيداً عن التكرار، جديرة بالجوهرية التي جعلتها أكثر جاهزية لكل تغيير وكل جديد، استكمالاً للـ 50 الماضية وانطلاقة غير مسبوقة إلى الـ 50 القادمة، الحدث الاستثنائي الذي يجمع العالم في بوتقة واحدة، يجمع العقول المبتكرة لمناقشة القضايا والتحديات وبناء مستقبل مشرق يستشرف التحديات في جميع المجالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك الحدث سيشكل إضاءة لافتة تحت قبة واحدة لعرض حضارات شعوب العالم والإرث الثقافي، تجتمع في لوحة واحدة متناغمة تسودها الفنون والتاريخ والعلوم والابتكارات والإنجازات، وإبراز هوية كل دولة.

بكل جاهزية تستضيف دولتنا الحدث كأول دولة في المنطقة تستضيف العرس العالمي بشكل جديد وحلة جديدة، لتنشر النور وتلهم البشرية بشيء غير مسبوق. هنا دبي والإمارات التي تفرد أشرعتها في محمل واحد يجمع العالم بسلام وحب وإيجابية وتسامح، في أعماق العقول تبحر وتجني الابتكارات والإبداعات والإنجازات والمخترعات متجولة بذكاء اصطناعي فريد، متنقلة بين كوكبنا الأرضي إلى الفضاء الشاسع الملهم بابتكارات دقيقة غير متناهية لإسعاد البشرية، لترسو إلى شواطئ الأمان الثقافي والحضاري والاقتصادي والسياحي والعلمي والفضائي.

كونك في دولة الإمارات شارك في الحدث كمتطوع، مثقف، سائح، بين ثقافات عالمية، شارك كخبير، تنقل وتعلم وتطور، هذا الحدث يبرز هويتك المتفردة التي تحيطها هالة من القيم التي رسخها فينا باني ومؤسس الدولة، الذي أسس البنية الأساسية التي بنت عليها الإمارات مرتكزاتها لتصل إلى مكانة لا حدود لها، ما دام الإنسان يتطور ويعمل ويخلص وينجز ويبتكر.