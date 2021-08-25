المرأة الإماراتية أيقونة للطموح

يوم المرأة الإماراتية مناسبة سامية تكلّل نجاحات نساء ملهمات ورائدات في مختلف المجالات، وتحتفل دولتنا في 28 من شهر أغسطس من كل عام بالمرأة الإماراتية، وتنظر إليها بوصفها أيقونة للطموح وأملاً للمستقبل، ولذلك تتبنى القيادة الرشيدة رؤية طموحة في أن تكون المرأة الإماراتية شريكة فاعلة في مسار الدولة النهضوي، وصاحبة إسهام كبير في مسيرتها التنموية.

المرأة الإماراتية تحظى بخصوصية قلّما تحظى بها نساء العالم، حيث تعنى الدولة بقيمتها كفرد فاعل في المجتمع. وحققت في وقت قياسي إنجازات عظيمة مشاركة في بناء الدولة بعد أن أثبتت كفاءتها وجدارتها في أن تصبح شريكة للرجل تساهم معه في تطوير عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وتكون قادرة على تنشئة أبناء واعين مثقفين، وبالتالي تؤسس جيلاً يبادر إلى صناعة النهضة والحضارة.

نفخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متتالية في جميع المجالات، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ اتحاد الدولة وحتى الآن، بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه قيادة رشيدة حكيمة.

إن تمكين المرأة في كل مجالات العمل، أصبح حتمياً بعد أن أعلنت الدولة تحقيق التوازن بين الجنسين، وبات جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع، هو إزالة المعيقات، وإتاحة المجال لها لتعبر عن طموحها وإصرارها وطاقاتها ومواهبها.

تهانينا في يوم المرأة الإماراتية لـ«أم الإمارات»، منبع الطموح والأمل قائدة النهضة النسائية الإماراتية على ما تحقق من إنجاز، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ثمرة جهودها ومساعيها الدؤوبة الكريمة لنهضة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة.