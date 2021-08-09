لا يستطيع القاطن والزائر إخفاء لهفته وترقبه للحدث الذي يكمل آخر استعداداته للانطلاق، اقترب وقت الإبهار، حانت لحظة الانتظار ودبي زانت وازدانت، وهي على الموعد حاضرة لتقديم النسخة الأروع والتجربة الأكثر استثنائية التي لن تكررها الأعوام من معرض إكسبو 2020 دبي بقيادتها وإداراتها ومنظوماتها.

هنا دبي، والتاريخ شاهد، مزاحمة الأول، وهاوية تحطيم الحواجز، خاطبت المتغيرات بأفعال، وهي الأقدر على الوصول للمزيد بالعقول والطاقات والإمكانات الهائلة، فالمنزلة ثابتة، والأساس راسخ، والمرونة والكفاءة حاضرة والقدرة على التعامل مع خارطة المستجدات متميزة، دور ريادي تقود به الإمارة حركة التعافي الاقتصادي والسياحي بكل جدارة، ولا يزال للموجز بقية، فسطور المقال لن يسعها إيجاز بضع من سيمفونية الإبهار المقبلة.

إكسبو 2020 دبي، الحدث الأهم على الخارطة الدولية، كونه الأول من نوعه في المنطقة وأول حدث دولي يقام بعد انتشار جائحة «كوفيد 19»، والحدث الذي تستقبل معه دولة الإمارات العربية المتحدة عامها الـ 50، والذي يجمع أفضل العقول لإيجاد أنجع الحلول لأبرز تحديات العصر، ابتداءً من طرق أبواب فرص التنمية والتطوير للأجيال القادمة، مروراً بإعادة صياغة آليات تنقل البشر والسلع، وصولاً إلى إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والمياه. موعد مع ابتكارات جديدة تشمل مختلف جوانب الحياة، موعد مع المستقبل من قلب مدينة المستقبل يحمل في طياته نقلات جذرية استباقية لكل البشرية.