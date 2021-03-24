محمد بن راشد.. «عالمي الصغير»

يفاجئنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبداعاته في كل مناحي الحياة، وها هو يتحفنا بإبداعاته للطفولة في 5 قصص، تتكلم كل قصة عن فترة من حياة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتدور حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، وتعكس نظرة سموه للحياة، وحبه للطبيعة والقيم الإنسانية النبيلة، التي نشأ وتربى عليها.

في قصة «النوم مع العقارب» يشرح فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كيف أن والده أرسله إلى الصحراء، ليتعلم القنص والعيش ضمن أسرة بدوية، وتعلم منها أن يتحقق من فراشه قبل النوم حذراً من العقارب التي قد تلسعه، فضلاً عن تلقي دروس مهمة في الصبر على شظف العيش في الصحراء وبيئتها الصعبة.

وفي قصة «صديقي الأسد» يبين لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كيف أن الشاب الشجاع لا يهاب الأسود، وفي هذه القصة بيّن لنا سموه أنه استطاع أن يتغلب على هذا الحيوان المفترس بذكائه وفطنته، بل وأصبح هذا الأسد صديقه.

وتحاكي قصص أخرى مغامرات سموه في بدايات حياته، وفي ظل وجود والده المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ووالدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، التي أخذ منها تجاربه، والتعلم على حب الوالدين، وحب الحياة وحب الكرم والطباع، التي ميزته بحبه للحيوانات، وإلهام النشء وإثراء مخيلاتهم بقصص من الذاكرة.

«عالمي الصغير».. خمس قصص، أبدع فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ونستطيع كوننا أسرة إماراتية وعربية أن نأخذ قسطاً من الراحة بأجواء منزلية عائلية، ليتم رواية سلسلة هذه الحكايات، كما يستطيع الأطفال أن يقوموا بأدوار كل قصة، ويتم تمثيلها في ما بينهم أو بين الطلاب والطالبات.