مسيرة المرأة العالمية

اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال كل النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

عنوان الاحتفالية بيوم المرأة العالمي هذا العام هو «المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد 19»، ويراد من هذا الموضوع الاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أرجاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد من المساواة والتعافي الأفضل من جائحة «كوفيد 19».

دولة الإمارات تحتفل كغيرها من الدول بهذا اليوم المميز الخاص بالمرأة بكل حب واهتمام من أجل الوطن والأسرة والمجتمع، فقيادة دولة الإمارات عملت منذ تأسيس الدولة على جعل مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة مبدأ راسخاً في كل جانب من جوانب المجتمع، وذلك اعترافاً منها بأن المرأة شريك مساوٍ في تنمية الدولة.

إن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وريادتها أصبحت نموذجاً داخل الدولة ولكثير من الدول الأخرى

مقولة «وراء كل رجل عظيم امرأة» معروفة عالمياً، ولكن الإمارات استطاعت أن تثبت مقولة أخرى وهي أن «وراء نجاح المرأة الإماراتية قيادة رشيدة»، إذ تفتخر دولة الإمارات العربية بأنها من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال دعم المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها في المجتمع.

أملي أن أرى المرأة في جميع أنحاء العالم وقد تحقق لها ما تصبو إليه من أمن وأمان وتمكين، وتتمتع بحقوقها التي كفلتها لها المواثيق والقوانين الدولية. في يوم المرأة العالمي أبارك وأتقدم بالشكر الجزيل لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله ورعاها. «أم الإمارات» هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات المرأة الإماراتية، كل عام وكل نساء العالم بألف خير وسعادة وأمن وأمان.