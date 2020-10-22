الشيخة هند عطاء لا ينضب

حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عطاء من الخير لا ينضب.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أطلق حملة 10 ملايين وجبة وأسند المهمة لصاحبة الإيثار والجود والكرم سمو الشيخة هند بنت مكتوم رئيسة أمناء بنك الإمارات للطعام، وفي ظرف أسبوعين تجاوزت الحملة 14 مليون وجبة شاركت فيها المؤسسات والشركات والأفراد لتنم عن مدى التلاحم والتعاضد والتآزر بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

إثر هذه الحملة نالت سمو الشيخة هند بنت مكتوم جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني 2020، في تكريم لاقى أهله، فالشيخة هند معروفة بحبها للأطفال حيث تترأس جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لرعاية الطفولة، وقدمت رعاية لا حدود لها للأيتام فأصبحت أم الأيتام، ومن أعمال الخير التي قدمتها طوال حياتها أصبحت تسمى بأم الخير.

ونتيجة لهذه الجهود الجبارة في قيادة وريادة العمل النسوي واستثمار ورعاية الطفولة نالت جائزة السيدة العربية الأولى في مجال القضايا الاجتماعية والإنسانية لعام 2006، وأعطت اهتمامها في المجالات الدينية فأنشأت المساجد ودور الأيتام وأصبحت ترعى جائزة القرآن الكريم للفتيات في جمعية النهضة النسائية في دبي فنالت جائزة الشخصية القرآنية المتميزة وهي جائزة من جوائز أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم 2016.

هذا غيض من فيض، فأيادي سمو الشيخة هند البيضاء ممدودة بالخير في كل مكان، فهي كما قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير».