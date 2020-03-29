الإمارات وقمة مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين، التي عقدت لأول مرة في عام 1999، بسبب الأزمات المالية في التسعينات، تهدف إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، وتعد تجمعاً سنوياً لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وقد تولت المملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة، وهي تحمل عنوان «تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية.

وثاني قمة لمجموعة العشرين تستضيفها منطقة الشرق الأوسط. جمعت القمة الاستثنائية التي عقدت عن بعد، قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله في مواجهة أزمة كورونا العالمية. وتمحورت حول هدف عام هو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، ويتفرع عن هذا الهدف ثلاثة محاور رئيسة:

تمكين الناس من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق الازدهار. حماية الكوكب من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية. تشكيل حدود جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وبروح التضامن والتكاتف العالمي، شاركت دولة الإمارات في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة التحدي المشترك غير المسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وتطلع العالم إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر. لأن العالم يواجه جائحة كورونا التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.