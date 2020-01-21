بِعدها الأرقام قد يخطئ من يعد، وبقاموسها اللهجات قد يختلف المفرد والكلم، وما لا يقبل الشك والخلاف هو أن حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا تعرف سوى الاستثنائية والريادة في كل شيء، رسالة مضمونها وافٍ لكافة المديرين والمسؤولين والموظفين في حكومة دبي.

الخوض في موضوع الخدمات الحكومية وتقديمها أمر قد يبدو اعتيادياً، ونحن اليوم في دبي نتحدث بلغة اللا اعتيادي، تتفرد في هذه اللغة الكلمات والأفعال والإنجازات.

والمطلوب بالطبع لن يكون النمطي والمتوقع، فذلك ليس في كوكب دبي التي يحلق سرب الجهات الحكومية فيها نحو التنافسية.

منذ إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن الكشف عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري، والأعين تترقب والتوقعات تتعدد نعم، فالمنافسة «غير هذه المرة» هي بين جهات خيارها المركز الأول فقط، وبكل شفافية جاء الإعلان ليحصد المراكز الأولى باستحقاق هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة.

مبارك فوز الفائزين، وعلى المتأخرين البحث عن سر الصدارة والذي مكمنه سعادة الناس، وإذا ما أرادت هذه الجهات التحسين لا بد أن تتمحور خدماتها على المتعامل، منه تبدأ وإليه تنتهي.

المهمة ليست سهلة في منظومة يأتي مطلب التطلع للمزيد فيها وعدم الاكتفاء بالمحقق من المتصدرين.

والخطط التطويرية المطلوبة خلال أسبوعين من استلام تقارير الأداء لن تكون حبراً على ورق هذه المرة.

لا تهاون في تحقيق نهج التميز فهو أساس العمل الحكومي لتكون دبي درة الدرر كما يريدها قائدها الملهم محمد بن راشد آل مكتوم.