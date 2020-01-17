مهلاً دبي سباقك أتعب الأبطال

كلما تصورت خيالاتنا بأننا وصلنا إلى ذروة المجد والقمة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مجرد بداية، ولدينا الكثير. انطلاقة جديدة واستثنائية تستهل بها دبي عام 2020 نحو نجاحات وقفزات ريادية، هي اليوم تحث الخطى وتحشد الهمم للإسراع باستشراف الفرص المستقبلية، وترسيخ جاذبيتها الاقتصادية، وضمان الحياة الأفضل لساكنيها وزائريها. نعم فالأعوام لديها ليست مجرد أرقام تطوى وتنسى إنما هي تاريخ يتجدد ذكره.وكلما ظننا بأن السباق انتهى عاد الفارس من جديد ليشعل التنافس وألاح للأبطال بأن ركب الانطلاق حان، والرحلة بدأت، وعلى جميع الفرق الاستعداد. العمل اليوم يتضاعف في مجلس دبي بقيادة سموه، والمتطلبات ليست اعتيادية خلال الفترة المقبلة، نحن في عام التغييرات الكبرى والتحولات الجذرية ضمن رحلة العشرية المقبلة. الهدف والمحور هما اقتصاد المستقبل في أجندة الخمسين، التي نسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة الأدوات اللوجستية والتشريعية والخدماتية، وتطوير شراكات دولية جديدة ترفد كافة القطاعات.

دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة بلا منازع، بإطلاقها جملة مشاريع ومبادرات سبّاقة كحي دبي للمستقبل، والذي يربط أبراج الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة، وإنشاء 50 مكتباً في خمسين دولة حول العالم للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي، وإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل، ومستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية يصل إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. يا من تقف أسرع، الركب هناك سيره لعلك تلحق.