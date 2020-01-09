يوبيل مهرجان دبي للتسوق

مهرجان دبي للتسوق هو مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فتبلورت، واجتمع أغلب الهيئات والدوائر المحلية، وكانت جمعية النهضة النسائية بدبي، وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة من ضمن المدعوين لحضور الاجتماع الأول، فتم وضع الخطط والاستراتيجيات، وتم عرضها على رئيس المهرجان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني وطيران الإمارات، فبارك على الخطط والمبادرات التي تم وضعها من أغلب الجهات العاملة في دبي، وأولها إنشاء قرية عالمية تضم ألعاباً ترفيهية وأجنحة دول عربية وأجنبية، وكان مكانها يقع مكان مدينة دبي الطبية، وكانت واحة السجاد تقام في قاعة المعارض في أرض المطار في دبي وقرية الشندغة التراثية في دبي، وشارع السيف يحوي السوق الليلي وبعض المعارض الفنية، وكانت جمعية النهضة النسائية قد أعدت فقرة خاصة للافتتاح في حديقة الخور بدبي، وكانت سعادة الجمهور تحيط بهم والإيجابية تغطيهم بهذه الفكرة التي تبلورت مع الأيام إلى أن نضجت الفكرة وأخذ مهرجان دبي للتسوق ليس بعداً اقتصادياً فقط، ولكنه أخذ بعداً اجتماعياً وصحياً وبيئياً يستمر أكثر من شهر.

ذكريات المهرجان عديدة نشأت وكانت في البداية فكرة، وأخذت تكبر الآن لتصبح كما قيل عنها «دبي دانة الدنيا وعزٌ ماله آخر»، ومدينة الأحلام التي تجلب السعادة والآن في هذا العام 2020 أصبحت كوكب دبي.