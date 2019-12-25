اكتئاب طفولة

الاكتئاب مجموعة من المشاعر تصيب الطفل «الحزن واليأس والقلق والأفكار الانتحارية والغضب الشديد والرغبة في الجلوس بمفرده والبعد عن الأسرة والأصدقاء، الحساسية للرفض والانتقاد، فقدان الشهية، اضطرابات في النوم مثل: الأرق أو النوم لساعات طويلة، آلام في المعدة، صداع. وعدم الرغبة في مشاركة الأطفال الآخرين في الأنشطة واللعب».

وعندما تتوفر 5 أعراض من الأعراض السابقة خاصة الحزن، اليأس، تغير المزاج، وإذا استمرت هذه الأعراض لمدة أسبوعين، عند ذلك يمكن أن نقول إن الطفل يعاني اكتئاباً.

لذلك على الأسرة أن يستشيروا الطبيب للتأكد من أن الطفل ليس مصاباً بأي مرض آخر، فقد يحتاج إلى علاج نفسي ودوائي أو الاثنين، فالاكتئاب ليس مزاجاً عابراً ولن يزول بدون علاج.

الاكتئاب عند الأطفال هو اضطراب شديد في الحالة المزاجية يمكن أن يسلب السعادة من حياة الطفل. من الطبيعي أن يكون الطفل متقلب المزاج أو حزيناً من حين لآخر. لكن إذا استمرت هذه المشاعر لأسابيع أو أشهر، فإنها قد تشكل علامة على الاكتئاب.

من علامات الاكتئاب لدى الأطفال في سن المدرسة هي فقدان الثقة بالنفس. حيث إنهم يشعرون بأن كل ما يفعلونه غير جيد بما فيه الكفاية. أما لدى الأطفال الأكبر سناً والمراهقين فهي اللامبالاة تجاه أنفسهم والمحيطين بهم، وقد لا يرغبون بالذهاب إلى المدرسة كما أنهم من المحتمل أن يبدوا عدم اهتمامهم بالأنشطة والحياة.

الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين هو حالة نفسية سلبية مصحوباً بانخفاض احترام الذات وفقدان المتعة أو فتور الهمة. قد يكون هذا رد فعل لأحداث معينة في حياة الطفل، أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، أو اضطراب نفسي.

يشبه الاكتئاب في مرحلة الطفولة والمراهقة اضطراب الاكتئاب الشديد لدى البالغين، قد يعاني الأطفال والمراهقون زيادة في التهيج أو السلوك العدواني والتدمير الذاتي. إن الأطفال الذين يتعرضون للإجهاد والقلق أو الذين يعانون اضطرابات الانتباه، أو صعوبات التعلم، أو المشكلات السلوكية هم أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب.

علاجه ترفيه الطفل وإشراكه في جماعات اللعب والرحلات وعدم تركه فريسة للأحزان، تعويد الطفل على التفاؤل والبعد عن الندم والتشاؤم وعدم التركيز على سلبيات الطفل ونقاط ضعفه، تشجيع الطفل على التعبير عن ذاته وتنفيس ما به من آلام ومناقشته في تلك الأفكار التي يراها وتسبب له هذا الاكتئاب، العلاج الجماعي بحيث يشرك الأخوة والأخوات والوالدان في علاج المشكلة.

لابدّ من التحدث مع الطفل إذا لاحظت عليه مجموعة من أعراض الاكتئاب، وتشجيعه دائماً على التحدث عما يشعر به وما يضايقه أو يحبطه. وإذا شعرت أن اكتئاب الطفل يزداد، فيمكنك البدء فوراً في الاستعانة بطبيب متخصص لكي يعالج الطفل من الاكتئاب.