دبي والأول عشق لا ينتهي

دبي وكل الكلمات والأرقام تشيد بها، دبي والاتجاهات الأربعة تدل عليها، هي الإعجاز بوصفه الأكمل، وهي الإنجاز بصوره الأجمل.

إمارة غيرت بنجاحاتها بوصلة الشرق والغرب، وأعادت بنموذجها الأمل للشعوب، وخطت بمفهومها الريادي قاموسها الخاص الذي قلب المقاييس والتوقعات وشطب الصدف والحظ، وفعّل العمل والإصرار والمثابرة وحدد الأهداف وأوجد الفرص.

ليس الحديث عنها بقصد مدح أو ثناء، فهي لا تحتاج لذلك، منها وبها دروس المجد تستقي مبادراتها السباقة، مشاريعها العملاقة هي البرهان الجلي على سمو الفكر الإداري المتميز الذي حظيت به وحول التحديات إلى فرص متجددة، والأقوال إلى أفعال مترجمة.

ومن يملك السر سوى ملهم الأمل وصانع المستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاغ القصة، وطوع المستحيل، وهيأ الظروف، لتصبح دبي درة الدرر. وبرؤية سموه يواصل فريق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، ركب الصدارة بتقديم أفضل نماذج العمل الحكومي المتقدم بتجارب عالمية في الابتكار، والتنافسية، ومؤشرات الأداء، والارتقاء بجودة الحياة.

تفرّدت دبي والتفرد فيها خصلة، وتميزت والتميز لديها عادة، لم ولن ترضى أبداً إلا بالأول ليكون شعاراً لها في الاقتصاد، والصناعة، والسياحة، والطيران، والصحة، والأمن، والطاقة، والطرق، والموانئ، والجمارك والمطارات، والرياضات.

وزِد وعدد ما شئت من القطاعات والمجالات، لن تجد للمقدمة غيرها رديف، واليوم تبدع دبي بميدان الحكومة الرقمية والذكية الذي تتسابق بمضماره دوائرها وهيآتها لتحويل الروتين المعتاد إلى تغيير جذري مبهر بقيادة مؤسسة حكومة دبي الذكية، بل إنها باتت في قلب المستقبل رسمياً بإطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي أول مشاريعها الاستراتيجية السباقة لتغيير المنظور المألوف من خلال مبادرة (10X).

لتصوغ مستقبلاً رقمياً جديداً لإمارة دبي عبر «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لها، لتتحوّل بذلك لأول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، وإطلاقها لشركة مورو لحلول البيانات، بمثل هذه المشاريع نحن على موعد مع نقلات ترسخ مكانة المدينة عالمياً على خارطة حلول البيانات وتخزينها، واستخدامات التقنيات الإحلالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

بلا جدال ولا نقاش، هذه دبي ببرها وبحرها، أرضها وسمائها، أبراجها وجزرها، سابقت وفازت، وأنجزت فاستحقت، وها هي عند الوعد ترحب بالعالم «ملايين ولا يسدن» في العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020، الذي ترقبه أعين القريب والبعيد ليكون الحدث الأروع والأضخم على مستوى المعارض السابقة.