دبي مدينة الإعلام العربي 2020

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وأوائل الألفية، قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء مدينة دبي للإعلام والإنترنت والمعرفة، وكانت تضم في البداية قناة mbc. bbc. وcnbc عربية ورويترز ونكلوديون العربية، بخلاف شركات الإنترنت المعروفة والمعرفة والجامعات، وفي هذه السنوات، أصبح للإنتاج السينمائي مدينة في دبي، يستعد آلاف السينمائيين للمشاركة فيها، وقد بادرت جمعية النهضة في دبي للإعلان، عن عقد مؤتمر صحافي وسنوي، يناقش فكر الشيخ محمد بن راشد في الإدارة الحكومية والقطاع الخاص، فاستعانت بالضيوف أمثال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مدير الشرطة والأمن العام، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عندما كانت مدير تجاري دوت كوم، وسعادة أحمد بن بيات مدير مدينة دبي للإنترنت في 21 و22 من شهر مارس 2001.

دار النقاش في المؤتمر حول دبي كمدينة الفرص والأحلام، ولأن الشيخ محمد بن راشد صاحب إبداعات وابتكارات، خلق من هذه المدن آلاف الشركات التي اتخذت من دبي مقراً لها منذ عشرين عاماً، وأهم ما جذب هذه الشركات إلى مدينة دبي للإعلام.

كونها منطقة حرة لا تعتمد في دخلها على الضرائب، بالإضافة إلى مرونة الإجراءات، ووفرة الخدمات المناسبة، وكون مدينة دبي نفسها، تقدم الكثير من الخدمات المتميزة في مجال السفر والشحن والاتصال والسياحة، والمزيج المتنوع من السكان من مختلف جنسيات العالم.

ولمدينة دبي للإنترنت، ولقرية المعرفة نصيب من اهتمامات صاحب السمو، فمدينة دبي للإنترنت، هي أكبر مجمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الشمالية من أفريقيا، حيث أنشأتها حكومة دبي، بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 1999 م، وهي منطقة اقتصادية حرة، وقاعدة استراتيجية للشركات العالمية، لأنها تُعزز روح الابتكار والإبداع في منطقة الإمارات والشرق الأوسط.

وقرية المعرفة هي منطقة حرة للتعليم، تقع في مدينة دبي، التي أنشئت للمؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية للقيام بأعمالها وخدماتها، تستضيف قرية المعرفة حالياً حوالي 200 شركة، تتضمن جامعات عالمية ومؤسسات أكاديمية للتعليم على الإنترنت، وموردين للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مراكز بحوث وتطوير ومراكز اختبار وابتكار وتدريب مهني.

وفي صدد المدينة العالمية للإنتاج الإعلامي، ومواكبتها لما هو جديد في الإعلام والسينما والإنتاج، ها هي المدينة سنوياً تحاول ابتكار وجذب أهم شركات الإنتاج العالمية، وتوجد في دبي أربعة آلاف شركة ما بين إعلامية وإعلانية وإنتاج سينمائي ومعرفة وتكنولوجيا.