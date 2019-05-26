لحظات تأمل

التأمل راحة نفسية، تسري في خوالج النفس. تعيد ترتيب ما بعثره ضجيج الحياة. وهو مصدر إلهام لكل كاتب وشاعر وفنان، يرتوي إحساسه ليفيض قلمه. هي لحظات ساحرة للوجدان، تعيشها لوحدك، لتنسجم روحك وتداخلها الطمأنينة. فتروي ظمأ إحساسك بتلك المحطات واللوحات من وحي الطبيعة والمكان. كم نحتاج تلك اللحظات للهدوء من معكرات الحياة. لترتخي أعصابك. لتنسجم مع الراحة.

قطرات المطر تسقط، لتغسل أرواحاً أنهكها التعب، تبدل الأرض بحلة جديدة، تعيد فيها الحياة تسري في شرايين الشجر. تعيد صفاء النفس، تبهج الروح. لتنعشك الأجواء، وتملأ رئتيك بهواء جديد، ليصل إلى شرايين دماغك، ينظفه من كل سلبيات التفكير. فهناك أودية وجبال وشجر وطير ودروب أحياها المطر. تأمل تلك اللوحة. تلهمك بلحظات النقاء.

ولو تأملت الجبال الراسيات، تشعر بالصمود، فاصمد أمام تحديات الحياة، ولا تضعف، واصمد لتحقيق أهدافك. تعلم الشموخ والثبات. والصلابة في مواصلة مسيرة الحياة.

الخيل في السباق عزيمة وتحدٍ، اكتشف مكامن القوة لديك، واعزم على تحقيق أهداف جديدة. تأمل الكون الفسيح، عبادة يأمر بها ديننا. وقد بدأ بها رسولنا الكريم.

فكن واعياً بحقوق نفسك عليك. للسلام الروحي والداخلي. التأمل هو لحظات تحاور فيها نفسك، وتحاسبها وتجاهدها. فلو نظرت إلى أعالي أغصان الشجر، كأنك تسمو بروحك، تترفع عن التوافه. هدوء يسري في مشاعرك وشرايين إحساسك، وكأنه مساج يعالج كدمات الحياة.

امشِ على رمال البحر، وامشِ في الأرض الجرداء، وامشِ في الحقول الغنّاء، كلها تعلمك شيئاً تستلذ به نفسك وروحك. الضغوطات النفسية كلها تراكمات ومخلفات، تخلص منها في تلك الأجواء والأماكن بطريقة آمنة. تشعرك بأن الحياة جميلة صافية من غبار البشر. لا تستسلم وتضعف أمام عواصف الحياة، كن ثابتاً بقيمك ومبادئك. مؤمناً بأن الحياة لا تمشي على وتيرة واحدة. ولكن نحن من نروض أنفسنا أمام مواقفها. جميلة هي الحياة إذا عايشناها وجملناها، وأطلقنا فيها روح التفاؤل.

نوِّع في محطات حياتك بين العمل وفسحة الروح. وبين الانسجام مع البشر. والتحاور مع النفس.

واجعل لك برنامجاً في الحياة. يتيح لك التمتع بكل مباهج الحياة. منذ شروق الشمس إلى غروبها، استلهم أفكارك. وإذا أدركك الليل، اسكن والبس حلة السكينة. استرخِ متأملاً السماء المظلمة. وائْوِ إلى جنح الليل تاركاً خلفك كل ما كان وما سيكون.