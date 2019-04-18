القيادة العامة لشرطة دبي، هذا الكيان العظيم، أرادت له قيادته أن يكون الشرطة الأكثر ريادةً وتميزاً ورقياً على مستوى العالم، ماضية بنجاح في تفعيل مبادراتها الرائدة، شرطة قوية شأنها عظيم تعشق التميز والإبداع، إنجازاتها يشار لها بالبنان، ومشاريعها الأفضل عالمياً، شرطة قوية بعطائها وتطورها المستمر، أبهرت ببراعتها العالم أجمع وجعلت الأنظار تتجه إليها إعجاباً بما قدمته وتقدمه في سباق التحدي ومسيرة التميز لتكون دائماً في الطليعة بإصرار وعزيمة.

أصبحت شرطة دبي في مصاف الشرطة العالمية المتطورة، بتطلعاتها ونظرة قيادتها الإيجابية للمستقبل، طموحات القيادة العليا ليس لها حدود، تواكب التطورات من حولها وتسبقها بأفكار وطموحات تعانق السماء، تقرأ الواقع وتخطط للمستقبل، مستمرة في طريق النجاحات والإنجازات بإبداعات وابتكارات متميزة، تسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، الذي يحب وشعبه المركز الأول، شرطة دبي مستمرة في تطوير خدماتها بابتكار وتحويلها إلى ذكية، سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات الناس وكسب رضاهم وتحقيق السعادة لهم.

شرطة دبي تصل لكل شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم، تقدم لهم أفضل الخدمات الذكية بإبداع وابتكار وريادة، تستشرف المستقبل، وتطرح المبادرات من أجل تحقيق السعادة للناس، النجاح والتميز حليفها دائماً، ونتائجها رائعة ومبهرة، جهودها متواصلة في مواجهة التحديات المستقبلية بأسلوب عمل رائد ومتميز وأهداف ذكية، وأصبحت مرجعاً لأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، تسترشد بها شرطة العالم في الدول المتقدمة الباحثة عن التميز وترسيخ النهج الإبداعي في المجال الشرطي.

شرطة دبي تتطلع دائماً لتقديم كل ما من شأنه إسعاد الناس، وبث الطمأنينة والراحة والسعادة في نفوسهم، «شرطة الريادة والتميز» وفرت وأطلقت العديد من الخدمات الذكية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، فكان أشهرها «مركز الشرطة الذكي (SPS)»، المركز التفاعلي المتكامل، ذاتي الخدمة، الأول عالمياً في عدم الاعتماد على الكادر البشري، ويوفر العديد من الخدمات الذكية، وقد خاضت به شرطة دبي التحدي في حملة التصويت ونالت من خلاله «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» كأفضل مبادرة حكومية.

شرطة دبي تنظر إلى الأمام وإلى المستقبل بأفكار ومبادرات رائدة ونادرة، لتحقق أفضل وأرقى الخدمات الذكية، لتستمر في المقدمة وتكون الأفضل على مستوى العالم وتصنف الأول عالمياً، ومن أجل ذلك ومن أجل تحقيق الريادة والتميز، بروح التقدم والتطوير وتحقيق الطموحات، وطرح الاقتراحات والأفكار الإبداعية، شُكل «مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع» بتشكيلته الجديدة، برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويضم في عضويته شخصيات من مختلف قطاعات المجتمع بالإضافة إلى أعضاء من شرطة دبي ومن العاملين والمتقاعدين، للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم كخبراء ومختصين في القطاعات المختلفة، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في طرح الأفكار ووضع الحلول الإبداعية، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم، في وطن الأمن والأمان والرخاء والازدهار والرفاهية والسعادة والاستقرار، وتحقيق الأهداف التي تنشدها شرطة الريادة والتميز.