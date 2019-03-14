رسالة من الإمارات إلى العالم

تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً لأصحاب الهمم الذين نستلهم منهم العزيمة، ونجدد من خلالهم الإرادة، ونشركهم في المسيرة، ونشاركهم في جميع مناحي الحياة، وبهم ومعهم نستكمل بناء الدولة.

ويأتي تنظيم الأولمبياد الخاص ليمثل حدثاً استثنائياً بتميّز أصحاب الهمم وبإرادتهم وهمتهم.من أرض الهمم العالية ووطن الإبداع والريادة تحتفي الإمارات بأكثر من 7500 رياضي من نحو 190 دولة يتنافسون على بساط التسامح خلال مشاركتهم في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، الذي يعكس رؤية الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وإيمانها العميق بدورهم المهم في المجتمعات.

وهذا الحدث العالمي يشهد تفاعلاً رسمياً وشعبياً غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد، وتسعى الإمارات من خلاله إلى نشر رسالتها لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز روح التضامن في المجتمعات.

وسيتم خلال الأولمبياد إقامة القمة العالمية للشباب القادة والمعرض التضامني للفنون ومنطقة الرياضات التضامنية ومهرجان الأولمبياد الخاص لتوفير خيارات متنوعة من الأنشطة التي يشارك فيها الآلاف من الرياضيين والمدربين والعائلات والمشجعين، وسيحظى الجميع بفرصة قضاء أوقات ممتعة.

العاصمة أبوظبي تستضيف وتنظم الألعاب العالمية في مارس 2019. وتسعى لتكون الوجهة المضيفة الأكثر وحدة للألعاب الأكثر وحدة على الإطلاق، كما تتجسد هذه الوحدة والتكامل في الطريقة التي يتم من خلالها إدارة وتنظيم الألعاب، حيث سيتم إشراك أصحاب الهمم، مما يتيح الفرصة لكل متفرج وضيف ومشجع لخوض تجارب شاملة ومتكاملة مع رياضيي الأولمبياد الخاص.

ألعاب الأولمبياد الخاص حدث إنساني أكثر من مجرد حدث رياضي على مستوى عالمي، حيث تعد حافزاً لتحسين نوعية الحياة، والوصول إلى تحقيق كامل الإمكانات الجماعية، وتعزيز خطوات دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم في المجتمع داخل الإمارات وفي المنطقة والعالم أجمع. ليس فقط من خلال الألعاب، وإنما أيضاً عبر سلسلة من الفعاليات المتواصلة على مدار العام في جميع أنحاء العالم.

مجتمعنا يتوقع نجاحاً للأولمبياد الرياضي الخاص، كما يتوقع أن تُحقق دولة السعادة لأصحاب الهمم السعادة، فأصحاب الهمم لبنة أساسية فيه، هم أصحاب إرادة وعزيمة وعطاء، ننشد لهم واقعاً أفضل ومستقبلاً أجمل، رسالة إنسانية من الإمارات إلى كل العالم لما تحمله من معانٍ سامية في المسؤولية المجتمعية المشتركة.