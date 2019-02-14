جمارك دبي 100 عام على إنشائها

حبا الله سبحانه وتعالى إمارة دبي بوجود خور يمتد إلى 15 كيلومتراً، وكان هذا الخور يعتبر شرياناً للحياة في هذه المدينة المهمة على الخليج العربي، وشهد خور دبي تطوراً متلاحقاً وازدهاراً كبيراً مع توالي حكام آل مكتوم إلى أن حكم المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم في أواخر القرن التاسع عشر.

وقد ورد ذكره في كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي قال عنه سموه: إن الشيخ مكتوم صاحب نظرة اقتصادية عبقرية، حيث حققت دبي في عهده ازدهاراً اقتصادياً لافتاً مرسياً قواعد التجارة والاستثمار فيها وفي عام 1902 على إثر زيادة في فرض الضرائب عبر أرجاء الخليج عند ميناء لنجه ألغى الشيخ مكتوم بن حشر جميع الرسوم الجمركية على الواردات وفتح ميناء دبي للجميع ورحب بجميع التجار..

تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية في المنطقة، عُرفت سابقاً باسم «الفرضة» وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض «أم الدوائر»، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم على الخور.

مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مئة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي، يومياً بعد صلاة الفجر يذهب لإلقاء نظرة على خور دبي وماذا يحويه من السفن القادمة، وفي مبنى الفرضة كان يتخذ من الدريشة ليطل منه على القادمين والمغادرين، الأمر الذي يعكس بدايات أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.

استندت جمارك دبي ومن خلال خورها على الجمارك البرية التي كانت تتخذ من مربعة أم ريول لتخزين البضائع القادمة من عمان مقراً لها، حيث كانت أكثرها من الحطب والدعون، وكانت هناك الجمارك الجوية عندما هبطت الطائرة الملاحية سنة 1936 وكان هذا الحدث تاريخياً ومشهوداً في خور دبي..

اهتم الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، في تعميق الخور وذهب لدولة الكويت واتفق مع شركة هالكور في تعميق الخور.

جمارك دبي تقفز إلى قمة جديدة غير مسبوقة في إسعاد المتعاملين بنسبة 98% على مؤشر السعادة 2018، لم تتواجد هذه النتيجة والفوز فيها إلا بوجود قائد حكيم هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، رعاه الله، والرجال المخلصين العاملين معه..