جوهر الابتكار

أصبحت دول العالم تولي موضوع الابتكار اهتماماً متزايداً خلال الأعوام الأخيرة باعتباره أساس التطور فباشرت بوضع استراتيجيات وطنية للابتكار.

القدرة على إيجاد أفكار أو أساليب أو مفاهيم جديدة، وتنفيذها بأسلوب جديد غير مألوف، على أن تتناسب مع موقف معين، تعبير عن القدرة لاستخدام الأفكار والمعلومات والأدوات الموجودة، بطريقة مستحدثة وفريدة والمقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل وأيسر، هذا هو الابتكار.

يكون الشخص مبتكراً عندما يتمتع بالمبادرة والريادة، الدافعية للإنجاز، الإحساس بالمسؤولية، التفكير الإيجابي، المقدرة على التشارك والتفاعل مع الآخرين، الإصرار والمثابرة، الطموح والهمة العالية، الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على تحقيق إنجاز ما. فالشخص المبتكر هو الشخص الذي يمتلك صفات الشخصية الابتكارية ويسعى لتحقيق حلمه وتحويله إلى شيء حقيقي ملموس يمكن الاستفادة منه ويعود بالنفع عليه وعلى المجتمع.

ويبدأ العمل على غرس صفات الشخصية الابتكارية منذ الطفولة من خلال الأسرة والمدرسة والأصدقاء والزملاء. ففي عام 2014، أقر مجلس الوزراء عام 2015 عاماً للابتكار في دولة الإمارات، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً. للمساعدة في نشر ثقافة الابتكار في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار،

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإجراء تغييرات جوهرية لأسبوع الإمارات للابتكار، تشمل التسمية لتصبح «شهر الإمارات للابتكار» 2018. وسيشهد شهر الابتكار في 2019 تغييرات جوهرية، أهمها تنظيم فعاليات على مدى 4 أسابيع، يخصص كل منها لإمارة أو أكثر، لإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للمشاركة.

اعتمدت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والتي تعتبر النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، في القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار حلول للمستقبل بما يدعم تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في التعليم، والأداء الحكومي، وسعادة المجتمع، والاقتصاد.

ومن الأهداف الأخرى للاستراتيجية الجديدة تحفيز المبادرة في المجتمع، تهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة وإعداد منصة وطنية تحفز مواطني دولة الإمارات على الابتكار، وريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال الابتكار.

تهدف سياسات الابتكار في دولة الإمارات إلى تحقيق تعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة دولة الإمارات.