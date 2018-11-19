زيارتي لقنصلية الإمارات في نيويورك

خلال قضاء إجازتي السنوية في الولايات المتحدة الأميركية التي قضيناها ما بين شرق الولايات وغربها جاءتني الفرصة لأن أقضي ساعات في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، والتقينا بالسفير عمر الشامسي القائم بالأعمال وطاقم السفارة يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، ودار الحديث حول الشؤون الثقافية والوطنية، ومن ضمنها تمحور الحديث حول مناسبة رفع العلم، فطلبت أن أساهم في هذه المناسبة بمدينة نيويورك، فأمر أن تساهم إحدى الأخوات في ترتيب الفرصة لي ولبناتي.

وفي الأول من نوفمبر في مناسبة رفع العلم، استقبلت اتصالاً في صباح يوم الخميس من لينا بن شيبان القائمة بالأمور السياسية في القنصلية العامة لدولة الإمارات بنيويورك، تخبرنا أنها ستكون في انتظارنا في القنصلية في الحادية عشرة صباحاً، وعندما وصلنا قام القنصل ماجد السويدي باستقبالنا والترحيب بنا، ووزعت علينا الشالات الوطنية المكتوب عليها شعار عام زايد وصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وشعار الاتحاد للذكرى 47.

وتم دعوتي إلى حضور جلسة مباحثات في مجلس القنصل ودار حوار، فسألته: متى تم افتتاح هذه القنصلية؟ فقال: بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وبحضور السفير يوسف العتيبة، ومعالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من الوزراء والسياسيين تم افتتاح القنصلية في 22 سبتمبر 2016، وتحدث عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المعروف أنها علاقات وطيدة، وأنها علاقات متميزة في المجالات التجارية والثقافية والسياسية، وأنها تنمو في كافة المجالات، وتأخذ منحى متطوراً إلى الأعلى بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وترحيب الولايات المتحدة الأميركية، وأكد القنصل ماجد السويدي أن أعضاء السفارة والقنصلية يعملون بمنتهى الجد والنشاط لتنمية العلاقات بين البلدين، وتلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين الزائرين والمقيمين على أراضي الولايات المتحدة.

وتتوزع خدمات وأعمال القنصلية في نيويورك ما بين الأعمال التجارية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات، ومن بينها تجارة المال والأعمال ومشاركة وفود الدولة في المؤتمرات والندوات والبعثات للطلبة والطالبات الرسمية وتبادل الخبرات.

وانتهى اللقاء في القنصلية، وشكرنا القنصل والعاملين معه على استقبالنا والترحيب بنا. وتمنينا لهم التوفيق في عملهم، وللعلاقات الإماراتي الأميركية التطور والنمو دائماً.