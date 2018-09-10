نجاحك بيدك

أنت تصنع النجاح بيدك وليس النجاح يصنعك، نجاحك مفتاحه في داخلك، تحقيق حلمك بيدك، كن إيجابياً مع نفسك اعرف ما تريد بخطوة واثقة، ابحث عن مخرج أو نافذة لطريقك، لا تتوقف، لا تعش كل يوم نفس اليوم، ولا تعش كل يوم نفس المكان، إذا موقفك لا يعجبك غيره بإصرار وثقة، طور نفسك وكن قوياً واهزم الخوف الداخلي، كن إيجابياً مع نفسك وانطلق.

النجاح يبدأ من التفكير المتفائل والطموح والرؤية الثاقبة.

لا نعرف ناجحاً يائساً، ولا ناجحاً متشائماً، الناجحون لا يستمعون إلى أصوات التحطيم والتحبيط، الناجحون لا يعرفون الاستسلام، هم أشد الناس معرفة بقدر ذواتهم وأكثرهم تفاؤلاً وطموحاً، كن بسيطاً مسالماً إلا بأحلامك وأهدافك، انتزعها من يد الحياة بكل قوة وشغف.

من عادات الناجحين يتقبلون التغيير بكل سرور ويخبرون الآخرين بخبراتهم ومعلوماتهم المفيدة ودائمو التعلم والعطاء يقرؤون كل يوم، يتحدثون عن الأفكار ويريدون من الآخرين أن يصبحوا ناجحين مثلهم، يضعون لأنفسهم أهدافاً ومخططات، ينشرون السعادة ويتحملون كامل المسؤولية، يسامحون ويمدحون إنجازات الآخرين.

ما يدفع الإنسان إلى النجاح الجرأة في التفكير والتنفيذ والسعي لتحقيق الأهداف.

كن ناجحاً بمفاتيح تصنعها بيدك:

الابتسامة مفتاح القلوب.

الصدق في القول والعمل.

الإخلاص.

المثابرة.

التروي وعدم العجلة.

كن عضوا إيجابياً وفاعلاً ومؤثراً.

النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء، البعض منا لديه مِدراج يقلع منها إلى النجاح لكن إن كنت ممن لا يملكون هذا المدراج عليك أن تشيدها بنفسك.

تذكر دائماً هذه المفاتيح وضعها في يدك في حياتك، واجعلها معك أينما ذهبت لتفتح بها الأبواب وتطير في سماء السعادة، أيضاً لا تنسى أن تنسخ هذه المفاتيح وتوزعها على الأصدقاء والقريبين منك.

عندما تصل إلى عمق معنى النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار.