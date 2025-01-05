الشيخة هند.. رائدة العمل الإنساني والخيري

د. رفيعة غباش

إن الدور الكبير الذي قامت وتقوم به حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لا حدود له في إطار الدعم المقدم للأسرة والمجتمع هو بصمة تاريخية تجسد قيماً حضارية لمبادئ رفيعة.

فإسهامات سموها في العمل الإنساني والخيري والاجتماعي شاهدة على ذلك، فقد أعطت هذا الدور اهتماماً بالغاً مما أضاف له أبعاداً حضارية ووسع في مد خريطته الإبداعية، وقدم مفهوماً إنسانياً رائداً لقيمة العمل الاجتماعي والإنساني الخالص، فهي رائدة في مجال دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين، ومجالات أخرى كثيرة كدعم الثقافة والتراث والإبداع العلمي، وسموها رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة.

الشيخة هند عرف عنها جهودها في خدمة قضايا المرأة والأمومة والطفولة، وقد كرمت في اليوم العلمي المقام في إمارة عجمان، وكرمها رواق عوشه بنت حسين باعتبارها الأم المثالية، وحصلت على جائزة السيدة العربية الأولى لدعمها قضايا المرأة والعمل الإنساني من مركز دراسات المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

دعمت الشيخة هند بنت مكتوم ومستمرة في دعم مسابقة أنشطة برامج القرآن الكريم ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

والشيخة هند بنت مكتوم هي من أكبر الداعمين لنشاط مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويبقى كل هذا قليلاً من كثير، تحرص سموها على القيام به، فشيء يعلمه الناس، وكثير تحرص على أن يكون بينها وبين ربها.