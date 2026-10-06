ليس المعلم موظفاً يوقّع حضوراً وانصرافاً، المعلم رسالة وطن تمشي على قدمين.

في كل صباح، عندما يدخل المعلم إلى صفه فهو لا يشرح درساً فقط بل يبني عقلاً، ويشكل وجداناً، ويصنع مستقبلاً.

الطبيب يُشفي مريضاً، والمهندس يبني مبنى، لكن المعلم هو من صنع الطبيب والمهندس والجندي والقائد.

لهذا قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المعلم هو صانع الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة».

لماذا المعلم هو رسالة وطن؟ لأن الوطن لا يُبنى بالحديد والأسمنت فقط، بل بالقيم التي يغرسها المعلم في قلوب طلابه.

عندما يعلّم المعلم طلابه الصدق، فهو يحمي الوطن من الفساد، وعندما يعلمهم حب الإمارات والاعتزاز بهويتهم فهو يحمي الوطن من الذوبان، وعندما يعلمهم التفكير النقدي والإبداع فهو يجهز الوطن لمنافسة العالم.

في عام الأسرة 2026 ندرك أن المعلم هو امتداد للأسرة، فالأم تربي في البيت، والمعلم يربي في المدرسة، وكلاهما يصب في نهر واحد: بناء الإنسان الإماراتي.

رسالة إلى كل معلم: نعلم أن رسالتكم صعبة. تتعاملون مع جيل يعيش بين الشاشات والذكاء الاصطناعي، جيل يسأل كثيراً، ويمل سريعاً، لكنكم أنتم القدوة، التي لا يمكن لخوارزمية أن تحل محلها.

الطالب قد ينسى المعادلة التي شرحتها له، لكنه لن ينسى أبداً كلمة، شجعته بها، أو موقفاً وقفت فيه بجانبه.

في يوم المعلم، لا نكافئكم بهدية، بل نعترف بجميلكم. أنتم لستم جزءاً من المنظومة التعليمية، أنتم قلبها النابض.

كل عام وكل معلم إماراتي ومقيم على أرض الإمارات بخير، أنتم رسالة الوطن التي لا تنتهي.