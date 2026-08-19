بالقراءة نبني الإنسان

القراءة ليست هواية نملأ بها وقت الفراغ، بل هي حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإنسان. فكما أن الجسد لا ينمو إلا بالغذاء، فإن العقل والروح لا ينموان إلا بالقراءة.

عندما تقرأ، فأنت لا تستهلك كلمات فقط، بل تستهلك تجارب الآخرين. في كتاب واحد تعيش 100 حياة، وتسافر لـ 1000 مكان، وتتعلم من أخطاء لم ترتكبها.

القراءة توسع المدارك، وتقوي التفكير النقدي، وتجعل الإنسان قادراً على التحليل بدلاً من التلقين. القارئ لا يُخدع بسهولة، لأنه رأى في الكتب وجوه الحقيقة المتعددة.

اللغة هي بيت الإنسان. وكل كتاب تقرؤه هو طوبة جديدة في هذا البيت. تزداد مفرداتك، ويصبح تعبيرك أدق، وحجتك أقوى. كما أن القصص والسير تبني فيك قيم الشجاعة من بطل، والصبر من عالم، والرحمة من قصة إنسانية. فالقراءة تهذب النفس قبل أن تعلم العقل.

الأمم التي تقرأ هي الأمم التي تتقدم، والفرد القارئ يصبح موظفاً مبدعاً، وأباً واعياً، ومواطناً مسؤولاً. وعندما يقرأ المجتمع، تقل الخرافة ويزيد الوعي، ويتحول النقاش من الصراخ إلى الحجة.

في زمن الشاشات والسرعة، أصبحنا نقرأ العناوين ونهجر الكتب. تحتاج إلى أن تجلس مع كتاب 30 دقيقة يومياً، ليس لتصبح عالماً، بل لتصبح إنساناً أكمل.

قال العقاد: «اقرأ كتاباً جيداً ثلاث مرات، أنفع لك من أن تقرأ ثلاثة كتب رديئة». فاختر ما تقرأ، واقرأ لتبني نفسك أولاً. لأن أمة لا تقرأ هي أمة لا تستطيع أن تكتب مستقبلها. بالقراءة نولد مرة ثانية لكن بعقل أوسع، وقلب أرحب، وإنسان أعمق.