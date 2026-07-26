المتقاعدون.. خبرات تلهم وأجيال تتعلم

التقاعد لا يعني توقف العطاء، بل تغيّر مساره. الموظف قد يغادر مكتبه، لكن عقله وخبرته وحكمته لا تغادر المجتمع. المتقاعد هو خلاصة عمر من التجارب، وهو المرجع الحي الذي لا يمكن تحميله في كتاب.

التقاعد خبرة وجامعة لا تتخرج فيها، الشهادة تمنحك البداية، أما الخبرة فتمنحك البوصلة وقت الأزمات. المتقاعد عاش تقلبات السوق، واجه مشاريع تعثرت ثم نهضت، واتخذ قرارات تحت الضغط لا تُدرّس في القاعات. مهندس قضى أربعين عاماً في الميدان، ومعلمة ربّت أجيالاً، وطبيب عالج آلاف الحالات. هؤلاء هم المختصر المفيد، الذي يوفر على الشاب سنوات من التجربة والخطأ.

حين يشارك المتقاعد قصته، فهو يزرع شيئين في الجيل الجديد: الأمل والواقعية. عندما يقول: «فشلت في أول مشروع لي»، فهو يمنح الشاب شجاعة البدء من جديد. وعندما يقول: «الصبر هو رأسمالي»، فهو ينقل قيمة لا تُشترى. قصصهم تكسر وهم المثالية، وتثبت أن النجاح طريق طويل، بدايته خطأ وتعلّم.

التقاعد جسر بين الأجيال، المجتمعات القوية لا تقطع الصلة بين الخبرة والطموح. من خلال برامج الإرشاد المهني، والتطوع، والورش، ومجالس الحكمة، يتحول المتقاعد إلى معلم بلا سبورة، والشباب إلى تلاميذ يستفيدون من عصارة السنين. ساعة واحدة مع صاحب تجربة، قد توفر على مؤسسة خسائر بمئات الآلاف.

لا تدفنوا الخبرة مع ملف التقاعد. استشيروا آباءكم، واستمعوا لأساتذتكم، وافتحوا المساحات لمن سبقوكم.

فالمتقاعد الذي ينصت له، هو جيل لا يبدأ من الصفر. خبراتهم تلهم، وحضورهم يعلّم، وبقاؤهم بيننا أثر لا ينقطع، ورسالة بأن العطاء لا يتقاعد.