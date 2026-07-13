الصيف جيل.. مرح وإنجاز

الصيف ليس وقتاً للفراغ، بل فرصة ذهبية تُشكّل جيلاً. هو الفصل الذي يملك فيه الطالب أثمن ما يملكه الكبار «الوقت»، والسؤال الذي يفرق بين جيل يضيع، وجيل يصنع هو كيف نستخدم هذا الوقت؟.

الصيف جيل بناء الشخصية قبل الشهادة.

الدراسة تبني العقل، والصيف يبني الإنسان، في الصيف تتكشف المواهب التي تختبئ خلف الكتب. شاب يكتشف شغفه بالبرمجة، فتاة تجرب فن التصميم، طفل يتعلم السباحة أو الخط العربي.

هذه التجارب تصنع هوية. جيل الصيف هو الجيل الذي جرّب، فشل، تعلم، ثم قرر من يريد أن يكون. لا تؤجلوا اكتشاف الذات إلى «بعد التخرج»، فالصيف هو البداية.

الصيف مرح، طاقة تُشحن لا تُهدَر، فالمرح ليس ضد الإنجاز. العقل المنهك لا يبدع. يحتاج شبابنا إلى ضحك، رحلات، ألعاب، وسهرات عائلية بلا شاشات. المرح المنظم هو الذي يعيد شحن الطاقة النفسية.

معسكر كشفي، دوري كرة قدم بين الأصدقاء، أو حتى مسابقة طبخ في البيت. المشاركة في قراءة كتاب مميز، كلها لحظات تصنع ذكريات، وتقوي الروابط. جيل يحرم من المرح، يصبح جيلاً محترقاً قبل أن يبدأ.

الإنجاز في الصيف لا يعني كورسات 8 ساعات يومياً. يعني عادة واحدة جديدة. قراءة 5 كتب، حفظ 5 سور، تعلم مهارة رقمية، أو مشروع تطوعي ساعة في الأسبوع.

لا تجعلوا الصيف قوساً فاصلاً بين عامين دراسيين. اجعلوه جسراً.

فلنعطِ أبناءنا صيفاً فيه جيل يبني نفسه، ومرح يشحنه، وإنجاز يرفعه. لأن الصيف الذي يُستثمر اليوم، هو مستقبل يُصنع غداً.