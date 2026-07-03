الموهبة أمانة.. والأثر رسالة

الموهبة ليست ميزة يتباهى بها البعض، بل أمانة في عنق كل إنسان. هي ذلك الشيء الذي تفعله بسهولة، وينسيك الوقت، ويمنحك رضا مطلقاً. تجاهلها يعني أن تعيش حياة ليست لك.

فمن هو الموهوب؟

الموهوب ليس من يحفظ أكثر، بل من يفهم أعمق. هو سريع البديهة، شديد الفضول، يكره التكرار، ويبحث عن حلول خارج المألوف. قد تكون موهبته في رقم، أو كلمة، أو ريشة، أو فكرة، أو قلب يقود الناس. الحقيقة أن في كل واحد منا بذرة موهبة، لكن قليل من ينميها.

والمشكلة أن الموهبة بدون رعاية تموت، يقتلها الملل في صف روتيني، وتحطمها المقارنة بالآخرين، ويوقفها الخوف من الفشل. الموهوب يحتاج ثلاثة أشياء: تحدٍّ أكبر من عمره، وبيئة آمنة تسمح له بالخطأ وناس يؤمنون به قبل أن يؤمن بنفسه.

ولماذا الأثر؟

لأن الموهبة التي تدفن هي خسارة للجميع. الأثر هو جوابك على سؤال: «ماذا تغير في الدنيا لأنك كنت فيها؟».

قد يكون الأثر كلمة غيّرت طالباً، أو تصميماً أراح مريضاً، أو فكرة سهلت حياة الناس. الأثر لا يُقاس بالشهرة بل بقدر النفع الذي تركته. فالخلاصة: معادلتك بسيطة: موهبتك مع شغفك وخدمة الناس تساوي أثراً لا يموت.

لا تنتظر «الوقت المناسب». اسأل نفسك اليوم: ما الذي كنت أحبه وأنا صغير؟ وما الذي أتقنه بسهولة؟ ابدأ بـ15 دقيقة فقط. العالم لا تنقصه نسخ مكررة. العالم ينقصه الموهوبون، اكتشف موهبتك. ثم اترك أثرك. فبعض الناس خُلقوا ليغيروا العالم.