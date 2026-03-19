هويتنا في رمضان

حمل رمضان نسائم ممزوجة بإحياء التراث والعادات والتقاليد والقيم والتلاحم المجتمعي والإنساني، ليحقق استدامة تلك الأساسيات التي نقف عليها لصلابتها وقوتها، لتحملنا للمستقبل ونحن ما زلنا نورث تلك الأبجديات المجتمعية الحضارية والثقافية والتراثية التي تعكس هويتنا الوطنية، في عام حمل اسم عام الأسرة.

فالأسرة نواة المجتمع التي ينبثق منها الجيل لينخرط في قوة المجتمع، والذي بدوره نتعلم منه أخلاقيات الحياة والعمل التطوعي والجماعي.

خريطة الحياة اليومية مليئة بالإنجازات وكل إخلاص يعبر عن حب الوطن، والمبادرات الإنسانية تكسبنا إطلالة على أحوال العالم، لنوسع مدارك العقول ونحمل مفاتيح الخير.

لنكتسب القوة التي تلهمنا للمزيد من العطاء، نجتهد في أيام معدودات لمضاعفة الأجر، ونضع أقدامنا على طريق الخير حتى بعد رمضان، فهو المدرسة التي تطهر القلوب والأجساد ونشحن فيه رصيداً من الطاقات لمواجهة المستقبل بكل تحدياته، دون أن نتزحزح عن طريق الخير والعطاء اللامحدود.

ديننا ووطنا وقادتنا أمانة نحملها تحثنا دائماً على تجديد الهمة، فهنا على عبق الماضي نقف لنستنشق روائح ما زالت عالقة في أذهاننا، ونحييها في أدق التفاصيل سواء في طقوس الإفطار مع العائلة إلى المجالس الرمضانية، إلى المساجد في صلاة التراويح وزيارة الأرحام، وما يتم من تبادل للهدايا والمساهمة في المبادرات الخيرية والإنسانية.

فلا تقف عند عتبة دارك عاجزاً كن ضمن تلك اللحظات مشاركاً وزائراً واحتفي بالعيد وببهجته، كن ناشراً للكلمة الطيبة التي تحيي القلوب والعقول، وعش أجواء عيد الفطر السعيد وقد تشربت من كل لحظات وخيرات رمضان.

وأديت كل واجباتك على قدر استطاعتك بحلة الخير وعطر المسك الذي يقودك إلى حسن الختام ونور المقام، رمضان سيد الشهور الذي نجدد فيه الإيمان وراحة الأبدان وطيب الكلام، والسعي لكل خير لك ولمجتمعك ولوطنك، وتجدد خطتك للحياة فالتجديد هو نهر الحياة الذي يجري بصفائه لا يعيقه شيء، حتى يصل عند المرفأ ليرسخ طيب الأثر.