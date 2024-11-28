قصص ملهمة لنساء العالم

تحرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز دور المرأة وتمكينها عالمياً في جميع المجالات، إيماناً بأهمية دورها في شتى مجالات التطوير الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة، لقد تمكنت دولة الإمارات من تحقيق تقدم قوي في ملف التوازن بين الجنسين من خلال الجهود المكثفة التي بذلتها على مدار سنوات تحت رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أحاطت ودعمت المرأة، ووسعت من دائرة مشاركتها في مختلف ميادين العمل، إذ سنت الكثير من القوانين والتشريعات اللازمة لتمكينها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، ويأتي انعقاد منتدى المرأة العالمي مستقطباً أكثر من 6000 مشارك من دولة الإمارات وأنحاء المنطقة والعالم ليعزز دور المرأة، ويسلط الضوء على حضورها اللافت، حيث يعتبر حدثاً بارزاً يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.

يجمع المنتدى قادة الفكر، وصناع القرار، والناشطين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة، وتبادل الأفكار والخبرات.

يهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة، حيث جاء في الوقت الذي تشير فيه التقارير الدولية إلى وجود العديد من التحديات التي لا تزال تحجم دور المرأة في مجتمعات في العالم، ولا سيما الفجوة المستمرة في الفرص بين الجنسين، والتي تعيق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عما يمكن أن تضيفه التحولات العالمية السريعة من أعباء وقيود على المرأة، وتشكل تحدياً حقيقياً في زيادة الفجوات الرقمية والنزاعات المسلحة والحروب والأزمات الاقتصادية والمناخية.

منتدى المرأة العالمي يعد فرصة مثالية لتعزيز الحوار حول قضايا المرأة، وتبادل التجارب، وبناء شراكات جديدة، ورواية القصص الملهمة التي صاغتها المرأة بكفاءة، إنها منصة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع المجالات.